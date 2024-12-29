¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¿·ÂçÅýÎÎ¤Ë¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á½¢Ç¤¡¡¡È¿Æ¥í¥·¥¢¡ÉÍ¿ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤Î¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê
¥í¥·¥¢¤ÎÎÙ¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¡¢¿Æ¥í¥·¥¢¿§¤ò¶¯¤á¤ëÍ¿ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤·¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç29Æü¡¢¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê¿·ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤Ï¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¡¢2016Ç¯¤«¤éµÄ°÷¤òÌ³¤á¡¢º£·î14Æü¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¿Æ¥í¥·¥¢¿§¤ò¶¯¤á¤ëÍ¿ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤·¡¢µÄ°÷¤é¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÁª¤ËÀµÅöÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¿Æ²¤ÊÆ¤Î¥º¥é¥Ó¥·¥Ó¥êÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï29Æü¡¢ÂçÅýÎÎµÜÅÂ¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤Ë±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÀµÅöÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÏµîÇ¯Ëö¤ËEU=¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Î²ÃÌÁ¸õÊä¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯10·î¤ÎµÄ²ñÁª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬¾¡Íø¡£¥³¥Ð¥Ò¥¼¼óÁê¤¬Àè·î¤ËEU²ÃÌÁ¸ò¾Ä¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢Í¿ÅÞ¤È¿Æ²¤ÊÆÇÉ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ¥È¥Ó¥ê¥·¤Ç¤Ï¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤Î½¢Ç¤¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£