¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£Ó²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¹õÀîµþ²ðà¾¡Ééá¤ÎÀ°È÷´º¹Ô¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£´¡¡¡Á£Ó£ÇÂè£³£¹²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡Á¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢£³ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¹õÀîµþ²ð¡Ê£²£¶¡áÀî¸ý¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë£³²óÀï¤Ï£´Ãå¡£·èÄêÀï¿Ê½Ð¤Ø¡¢£´ÆüÌÜ¤ÏÂç»ö¤Ê°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤Î·èÄêÀï¿Ê½Ð¤Ø¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë£´²óÀï¤ÏÂç¤¤Ê»îÎý¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÈÈÖÃêÁª¤Ç°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È£¸ÏÈ¡£¸½ºß¤ÏÆÀÅÀ£·°Ì¤È¥Ù¥¹¥È£¸·÷Æâ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãå½ç¼¡Âè¤Ç¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹°ÌÃÖ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇÄã¤Ç¤â³ÎÄêÈÄ¡Ê£³Ãå°ÊÆâ¡Ë¤ÏÍß¤·¤¤·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÎÙ¡Ê£³ÏÈ¡Ë¤Îº´Æ£ËàÌï¡Ê£³£²¡áÀî¸ý¡Ë¤ËÃ¡¤«¤ì¡¢Àä¹¥¤Î£²ÏÈ¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤éÄñ¹³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤È»×¤¦¡£²¼¼þ¤ê¤òÀ°È÷¤·¤Æ¥í¥Ã¥É¡¢¥á¥¿¥ë¤È¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤¯ºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëà¾¡Éé¤ÎÀ°È÷á¤Ç¤â¤¢¤ë¡££··î£Çµ¥¥å¡¼¥Ý¥éÇÕ¡¢£±£±·î£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡Àï¤òÁ°¤Ë¤³¤Îºî¶È¤ò´º¹Ô¡£¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤Î£²ÁöÁ°¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÂçÀ°È÷¤¬¹õÀî¤Î¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£º£²ó¤â¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£¸ÏÈ¤Ï³Î¤«¤Ë±ó¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¹ª¼Ô¤Î¥µ¥È¥Þ¥ä¤ÎÎÙ¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð·è¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£Â¼þ¤ê¤Ïº£Àá¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þ¡¢Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¥Ý¥±¥Ð¥¤¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤«¤é¡¢£Ó£Ó²¦ºÂ·èÄêÀïÍ¥¾¡¤Ï¹õÀî¤ÎÌ´¡£¤½¤ÎÌ´¤Ïº£¤ä¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¤½¤¦¤ÊÌÜÉ¸¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«·èÀï¤Î¥¤¥¹¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£