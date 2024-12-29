¿²¶ñ¡¦²È¶ñ¤¬ºÇÂç20¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡£¥³¥¢¥é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¥ª¥È¥¯¤Ë¸¤¯¤ªÇã¤¤Êª
¥³¥¢¥é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯12·î30Æü¤«¤é25Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ºÇÂç20¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥³¥¢¥é¿·½Õ½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¾¦ÉÊ¤â¤ì¤Ê¤¯¤ªÆÀ¡ª
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ä¥Ù¥Ã¥É¡¢¥·¡¼¥Ä¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¡¢¼ýÇ¼²È¶ñ¤Ê¤É¡¢¥³¥¢¥é¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¿²¶ñ¡¦²È¶ñ¤ÎÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤¬¡¢ºÇÂç20¡ó¥ª¥Õ¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¾¦ÉÊ¿ô¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿çÌ²¤Î¼Á¤ä¥¯¥»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥³¥¢¥é¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢120Æü´Ö¼«Âð¤ÇÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»î¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥³¥¢¥é¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¡¼¥ë¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎQOL¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë