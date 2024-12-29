¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÀÇ½¡£¡ÖWALDHOFF¡×¿·ºî¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤Î¥»¡¼¥ë¤¬½ªÎ»´Ö¶á
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤1ËÜ¤ò¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ë¡£
»þ·×Âç¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWALDHOFF¡Ê¥ô¥¡¥ë¥É¥Û¥Õ¡Ë¡×¡£¸½ÃÏÀ½Â¤¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý¤ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯²Á³Ê¤Ç¿Íµ¤¤¬¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿·ºî¡ÖCONTINENTAL¡×¤È¡ÖMETROPOLIS¡×¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖWALDHOFF¡×¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤â¤â¤Á¤í¤óÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¥È¥¯¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï12·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ªÎ»Á°¤Ë²þ¤á¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
²þ¤á¤Æ¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤È¤Ï
µ¡³£¼°»þ·×¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¡£
¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢À¤¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï200Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¡£Åö»þ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿Àµ³Î¤Ê»þ´Ö¤ò¹ï¤à»þ·×¤È¤·¤Æ³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¯¥é¥¹¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢°Ê¸å3ÂçÊ£»¨µ¡¹½¤È¤·¤ÆÄ¶¹âµéÏÓ»þ·×¤ÎÂåÌ¾»ìÅªµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢º£ºî¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥³¡¼¥¢¥¯¥·¥ã¥ë¡¦¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡£¥ª¥á¥¬¤âºÎÍÑ¤¹¤ë¥³¡¼¥¢¥¯¥·¥ã¥ëÃ¦¿Êµ¡¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÄ¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ÎÊ¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ï¹â¤¯²Á³Ê¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖWALDHOFF¡×¤Ç¤Ï20Ëü±ßÂæ¤È¼ê¤ÎÆÏ¤¯²Á³Ê¤Ê¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤â¡£
¤¢¤¨¤Æ¤Î¼ê´¬¤¼°¤òºÎÍÑ
¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¼«ÂÎ¤Ïµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¯À½ÉÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ö¼Â¡£¤¿¤À°Â²ÁÂÓ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï´ûÂ¸¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÕ¤±¤¿¤À¤±¤Î¥â¥Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
°ìÊý¤Î¡ÖWALDHOFF¡×¤Ï¡¢»þ·×Âç¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤¥É¥¤¥Ä¤ÇÏÓ»þ·×ÀìÌç¿¦¿Í¤¬1ÅÀ1ÅÀÃ°Ç°¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¹Ô¤¤ÉÊ¼Á°Ý»ý¤ÈÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£0
¤Þ¤¿¼«Æ°´¬¤¤¬¼çÎ®¤Î¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¤ò¤¢¤¨¤Æ¼ê´¬¤¼°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¥í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤ÊÉôÉÊ¤òÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥±¡¼¥¹¤âÇö¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡ª
Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
¿·ºî¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï2¥â¥Ç¥ë¡£
¥´¥·¥Ã¥¯Ä´¡õÁ´ÌÌ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÇÁñ¸·¤µ¤Èµ¡³£¼°»þ·×´¶¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖMETROPOLIS¡×¡£¥ì¥¶¡¼¥Ù¥ë¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÏÓ¸µ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê1ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¡£
¤â¤¦°ìÊý¤Î¡ÖCONTINENTAL¡×¤ÏGMT¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¥á¡¼¥¿¡¼¤âÈ÷¤¨¤¿»°´ã¥¯¥í¥Î¥°¥é¥ÕÉ÷¤Î»Å¾å¤²¡£
Ê¸»úÈ×¤Ï¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¹Ý¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤â¤¢¤ê¡¢²¦Æ»¥é¥°¥¹¥Ý¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¡ÖMETROPOLIS¡×¤¬4¿§¡¢¡ÖCONTINENTAL¡×¤¬3¿§Å¸³«¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢¿§¤Ç¤Þ¤¿¥¬¥é¥Ã¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç1ËÜ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Çº¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡ÖWALDHOFF¡×¤Î¿·ºî¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¡ÖMETROPOLIS¡×¡õ¡ÖCONTINENTAL¡×¤Ï¸½ºß¡¢machi-ya¤Ç¤ª¥È¥¯¤ÊÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖMETROPOLIS¡×¤¬32¡óOFF¤Î243,440±ß¤«¤é¡¢¡ÖCONTINENTAL¡×¤¬32¡óOFF¤Î280,840±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âµé»þ·×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï½ªÎ»¤Î2024Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ä¡äºÇ¹âÊö¤Î¹âµéµ¡³£¼°ÏÓ»þ·×¤ò¡¢¼ê¤ËÆÏ¤¯²Á³Ê¤Ç¡£Èþ¤·¤¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó¡ÖWALDHOFF¡×
Source: machi-ya, YouTube