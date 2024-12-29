Â©»Ò¤¬¥â¥é¥Ï¥éÍ½È÷·³¤Ë¡ª¡©¡ÖÃË¤Ï²¿¤â¤»¤ººÂ¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤¡×¡ÚµÁ¼Â²È¡Û¤Ëµ¢¾Ê¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢
¤Þ¤À¤Þ¤À¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃË½÷Ê¿Åù¤Î¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¯¡¢»þÂåºø¸í¤Ê¹Í¤¨¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²óÃÎ¿Í½÷À¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡¢Â©»Ò¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Â©»Ò¤¬¥â¥é¥Ï¥éÍ½È÷·³¤Ë¡ª¡©
Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤â¤¹¤Ç¤ËÀ®¿Í¤·¤¿¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¸ý½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡¢Çº¤àÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§60Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯10·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¥Æ¥ë»ÒÉð
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î
¸µOL¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍèÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¼¹É®¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ê¥âー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¼èºà¡£µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£