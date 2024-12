プレミアリーグ第18節でウォルバーハンプトンに0-2と敗れたマンチェスター・ユナイテッド。先制点はマテウス・クーニャのコーナーキックが直接ゴールに飛び込んでしまった形となり、判断を誤ったGKアンドレ・オナナのプレイには非難が集まっている。



このプレイのみならず、近頃はプレイに冴えがみられないオナナに、かつて同じくユナイテッドで痛恨のミスから得点を献上した元GKマッシモ・タイービ氏が意見した。『THE Sun』が伝えている。タイービ氏はピーター・シュマイケルの後釜としてユナイテッドに加入したが、1999年のサウサンプトン戦でマット・ル・ティシエの平凡なミドルシュートを「トンネル」で逃し、史上最低のGKなどと揶揄されわずか半年でチームを去っている。





Marian Pahars

Massimo Taibi @mattletiss7's leveller #OnThisDay in 1999, #SaintsFC played out a dramatic 3-3 draw at #MUFC: pic.twitter.com/eFcnIPO0U2