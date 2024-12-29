¡ÚV¥êー¥°½÷»Ò·ë²Ì¤Þ¤È¤á¡Û¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¡ª 4°Ì¤Î¥«¥Î¥¢¤ÏÀËÇÔ¤ÇÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤º¡ÚÂè9½µ¡Û
¡¡12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ2024ー25 V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂè9½µ¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿V¥êー¥°½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§ーÊý¼°¤Ë¤è¤ê¹ç·×28»î¹ç¡ÊÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò2²ó¤º¤Ä·×20»î¹ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ8»î¹ç¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á14»î¹ç¤¬¥Ûー¥à²ñ¾ì¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè9½µ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬ vs ÁÒÉß¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¡¢¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å vs ¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Î2¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥Î¥¢¤ÈÁÒÉß¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Î¾Æü¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤âÁÒÉß¤¬¾¡Íø¤òÄÏ¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢Âè8½µ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿ÁÒÉß¤Ï5°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎVT»°½Å¤È¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤ÎÀï¤¤¤â¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤¬2Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤³¤ì¤ÇV¥êー¥°³«Ëë¤«¤é8ÀïÁ´¾¡¤È¤·¤¿¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Ï¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè10½µ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥µ¥ó¥Óー¥à¥º vs ¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤Î1¥«ー¥É¤Î¤ßÂÐÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¢£V.LEAGUE WOMEN¡¡12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë»î¹ç·ë²Ì
¡¡¥«¥Î¥¢ 2ー3 ÁÒÉß
¡¡¡Ê25ー23¡¢25ー17¡¢21ー25¡¢18ー25¡¢12ー15¡Ë
¡¡¢£V.LEAGUE WOMEN¡¡12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë»î¹ç·ë²Ì
¡¡VT»°½Å 1ー3 ¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾
¡¡¡Ê17ー25¡¢14ー25¡¢25ー22¡¢21ー25¡Ë
¡¡¥«¥Î¥¢ 2ー3 ÁÒÉß
¡¡¡Ê22ー25¡¢25ー20¡¢25ー13¡¢22ー25¡¢7ー15¡Ë
¡¡¢£V.LEAGUE WOMEN¡¡12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë»î¹ç·ë²Ì
¡¡VT»°½Å 1ー3 ¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾
¡¡¡Ê25ー22¡¢19ー25¡¢14ー25¡¢19ー25¡Ë