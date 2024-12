パジャマ姿の｢ケアベア™｣グッズがPLAZA･MINiPLAに大集合♪

スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニーでは、全国のPLAZA・MINiPLAにて、2024年12月26日(木)から1月9日(木)まで、ケアベア™のアイテムを展開する期間限定のプロモーションを開催いたしております。モコモコ素材のルームウエアやトラベルグッズなど、パジャマ姿のケアベア™をデザインしたグッズが登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

ケアベア™のアイテムが数多く登場!

長年に渡って愛され続けている大人気キャラクター「Care Bears™(ケアベア™)」が、パジャマ姿でお泊まり会!現在PLAZA・MINiPLAでは、かわいすぎる「ケアベア™」のアイテムが数多く並んでいます。

期間限定のプロモーション「Care Bears™ Slumber Party」は、1月9日(木)まで期間限定で開催中です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

【ケアベア™】一部の注目アイテムをご紹介

月と輝く星がキュートな「ベッドタイムベア™」がデザインされた、モコモコとした素材のルームソックスやルームシューズ、ヘアターバンなどがラインアップ。

かわいいすぎるルームウエアなども必見!寒い冬のおうち時間を充実させてくれる、キュートなアイテムが勢ぞろいしています。

友達とのお泊まり会や、旅先にも持っていけるトラベルグッズなど、ここでしか入手できない限定アイテムも必見です。

ケアベア™たちが描かれたかわいいアイテムと一緒に、おうちでのリラックスタイムや、友達とのお泊まり会などをエンジョイしてみてください。

【PLAZA・MINiPLA】限定のノベルティも登場

12月26日(木)より、1会計につき1枚もらえる「ケアベア™ ステッカー」が登場しています。裏側にはハッピーな気分にしてくれるメッセージがついています。

PLAZA PASS本会員に向けた特別なノベルティで、数量限定アイテムなので気になる人は早めにチェックしてみてください。

※詳細は特設ページをご確認ください。

Care Bears™ and related trademarks:

TM & © 2024 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

ケアベア™グッズを手に入れよう

パジャマ姿がかわいい、PLAZA・MINiPLAで展開しているケアベア™グッズをご紹介しました。おうち時間にピッタリのルームウエアや、トラベルグッズなどを展開。

ここでしか購入できない限定のアイテムや、PLAZA PASS本会員に向けた特別なノベルティも登場しています。

ぜひこの機会に、お近くのPLAZA・MINiPLA店舗をチェックしてみてください。