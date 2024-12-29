¡ãµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¡©¡ä¥±¥Á¤ÊÉ×¤ËÇº¤à¡Ä¤ª²Ç¤µ¤ó¤ÈÂ¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡Ú¸åÊÔ¤Þ¤ó¤¬¡§µÁÊì¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
»ä¤Ï70Âå¸åÈ¾¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£±óÊý¤Ë½»¤àÂ©»Ò¡Ê¥¿¥±¥ª¡Ë°ì²È¡Ê5¿Í¡Ë¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ç¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Îµ¢¾Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤¿Ê¬¤Î²È»ö¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾²¯¹å¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤âÂ©»Ò¤â²È¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤äÂ©»Ò¤ÎºÊ¥Á¥µ¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ê²È»ö¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÖÅÙ¤¬Í¾·×¥¤¥é¤Ã¡Ä¡Ä¤È¤·¤Þ¤¹¡£
»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ß¤ó¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â¥é¥¯¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¦¤Á¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ß¤ó¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â¥é¥¯¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¦¤Á¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Í«Ýµ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½éÂ¹¤Î¥µ¥ä¥«¡Ê¹â¹»À¸¡Ë¤«¤é¡¢Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿Äó°Æ¤¬¡ª¡ª
É×¤â¡Ö¥¿¥±¥ª¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸½¶â¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÎ¹´Û¤Ç²á¤´¤¹¿´¤Ï¤È¤Æ¤âÀ²¤ì¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÏÂ©»Ò¤ËËßÊëÀµ·î¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¥¤¥ä¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µÙÆü¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤Ï¥é¥¯¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µ¢¾Ê¤Ï¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤âÉ×¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡£²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÍè¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡£
¤¦¤Þ¤¯ËÜ²»¤Ï±£¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥µ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¢¾Ê¤â¥é¥¯¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¿´¤¬·Ú¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡
»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ß¤ó¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â¥é¥¯¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¦¤Á¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ß¤ó¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â¥é¥¯¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¦¤Á¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Í«Ýµ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½éÂ¹¤Î¥µ¥ä¥«¡Ê¹â¹»À¸¡Ë¤«¤é¡¢Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿Äó°Æ¤¬¡ª¡ª
É×¤â¡Ö¥¿¥±¥ª¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸½¶â¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÎ¹´Û¤Ç²á¤´¤¹¿´¤Ï¤È¤Æ¤âÀ²¤ì¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÏÂ©»Ò¤ËËßÊëÀµ·î¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¥¤¥ä¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µÙÆü¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤Ï¥é¥¯¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µ¢¾Ê¤Ï¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤âÉ×¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡£²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÍè¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¡£
¤¦¤Þ¤¯ËÜ²»¤Ï±£¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥µ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¢¾Ê¤â¥é¥¯¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¿´¤¬·Ú¤¤¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡