¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡¡¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¤¬¶¯¹ë¡¦ÀÅ²¬³Ø±à¤ËÄ©¤à
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢1²óÀï¡£¹Åç¸©ÂåÉ½¤Î¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¤¬¡¢¶¯¹ë¡¢ÀÅ²¬³Ø±à¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2Âç²ñÏ¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¤ÎÁ°È¾31Ê¬¡¢Â¼¾å¤Î¥·¥åー¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¡¢Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¸Ä¿Íµ»¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀÅ²¬³Ø±à¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡¢¡Ö·øÇ¦ÉÔÈ´¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾12Ê¬¡£¥´ー¥ëÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¾å¸÷¤Î¥·¥åー¥È¤ÏÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¹Åç¹ñºÝ³Ø±¡¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î½éÀïÆÍÇË¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ô2024Ç¯12·î29ÆüÊüÁ÷¡Õ