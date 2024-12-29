¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÆî¤³¤¦¤»¤Ä£²£·Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Ë¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡¡32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ë¥«¤Ï¡ÖÆ±Áë²ñ¤«¤é¤ª²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×
¡¡¡ÖÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡²Î¼ê¤ÎÆî¤³¤¦¤»¤Ä¡Ê£·£µ¡Ë¡¢¥¤¥ë¥«¡Ê£·£´¡Ë¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¡£¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Ë¤ÏÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤É¤±¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Æî¤¬£²£·Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥¤¥ë¥«¤¬£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡£Æî¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤Ë¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥¤¥ë¥«¤â¡ÖÆ±Áë²ñ¤«¤é¤ª²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¡£¡Ê¹ÈÇò¤Ï¡ËÆüËÜ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²þ¤á¤ÆÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£