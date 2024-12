一つ星出身シェフが「文句ない味」の酢豚やよだれ鶏を作る中国料理店など、注目の12店〈大木淳夫の12月の新店アドレス〉

グルメ本編集長として数々の名店を訪れる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが「これは!」と思った新店をずらりと紹介します。

今年一番元気だった中国料理は、年末にも注目店がオープン!

またも中国料理の話題の新店

この一年、話題店が続々とオープンした中国料理。年末の11月29日、また注目すべきお店が誕生しました。築地「シノワズリ372」です。店主は「チャイニーズタパスレンゲ」「レンゲエキュリオシティ」と、独創的な中華で高い評価を得ている西岡英俊シェフ。よりレストランを楽しんでほしいと、プライベート感あふれるカウンター8席だけのお店を作りました。“372”は今までの店舗とこちらの住所(◯丁目)の数字を合わせたものですが、“みんなに”という意味も込めているとのこと。

9種が一皿に盛られた前菜や、季節の春巻き(この日はラフランスとタレッジョチーズ)、驚くほど滑らかな自家製豆腐と上海蟹味噌の麻婆豆腐といった名物のオンパレード。15品を、15,000円で味わえる充実感はたまりません。

前菜 出典:中目のやっこさんさん

文句のない味! オールシーンで使える中華

<店舗情報>◆シノワズリ372住所 : 東京都中央区築地2-8-2TEL : 03-6260-4841

吉祥寺には12月1日「シネンシス」がオープンです。オーナーは広尾の人気中華「中華香彩ジャスミン」元店長、シェフは一つ星の「一平飯店」を経て香港で修業という、期待感が高まる陣容。

よだれ鶏と黒酢酢豚をいただきましたが、文句のない味。「温故知新」をテーマにトラディショナルな中国料理を今の時代に合う味にしています。とはいえ流行に乗って和や洋の要素を足したりはしない、その姿勢もいいですね。1皿2人前の小ポーションなので、さまざまな料理をオーダーできるのもうれしいところ。古民家をセンス良く改装した店内は木を基調にしていて、落ち着いた雰囲気。デートから女子会、家族での食事まで、オールシーンで楽しめます。

「四川よだれ鶏」 写真:お店から

グルメバーガーとカレーも話題だらけの一年でした

グルメバーガー“元店長”の独立店

<店舗情報>◆sinensis住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-8-3 吉祥寺キッシュTEL : 050-5594-8631

今年はグルメバーガーも元気でした。11月20日、本郷三丁目にオープンした「apple Burger」は、三大源流店のひとつ「ファイヤーハウス」(ちなみにあと2つは「ファンゴー」と「ブラザーズ」)で10年という、元店長の独立店。場所は「ファイヤーハウスデリバリーサービス」と同じビルの2階なので、師匠との良好な関係がうかがえます。

とはいえこちら、レタスやオニオン、トマトなどを別添えで提供するスタイル。それぞれの好みのスタイルで味わってほしいからとのこと。ミートパティの肉肉しさを存分に味わうのも良し、自分だけのビルドを楽しむのも良し。卓上の調味料にはあおのりまであるので、こちらはポテトフライにぜひ。

「チーズバーガー」 出典:ゆっきょしさん

抜群の人気を誇った間借りカレーの実店舗

<店舗情報>◆apple Burger住所 : 東京都文京区本郷3-27-2 興正ビル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

カレー界も毎月のように話題の店が出現しましたね。間借りでの経験を経てファンを掴み実店舗へ、というルートが確立していることも大きな要因でしょう。11月16日、浜田山にオープンした「スパイスコウカ」も修業経験は無く、各所で間借りカレーを展開していた若き店主のお店。カレー愛が高じて脱サラしたというだけあって、オリジナルなカレーを提供しています。

なんと1食に玉ねぎ1個を使用。甘くなりすぎないかと思ったのですが、毎朝炒っているというスパイスとのバランスが良く、しっかり着地。辛すぎず鶏肉も柔らかくジューシーで、住宅街にぴったりの老若男女が楽しめる味でした。

「スキレット チキンカレー」 撮影:大木淳夫

早くも大人気の高級定食と肉厚牛タンセット

行けば納得、行列のできる高級定食

<店舗情報>◆スパイスコウカ住所 : 東京都杉並区浜田山4-12-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

外苑前には高級定食店が登場しました。11月25日にオープンした「米田中」です。博多発祥で“日本一高い居酒屋”を標榜し、西麻布でも人気の「田中田」の姉妹店。

定食は一番安くて2,200円なのですが、どんどんお客さんが入ってきます。ご飯は1人ずつ羽釜で炊いて提供。2杯分くらいあります。さらにどの定食にも有名店御用達「やま幸」のマグロの刺身とネギトロの一皿が。ちなみに2,800円の「名物 博多定食」は、イワシ明太子、チキン南蛮、辛子高菜、豚汁、マグロ、小鉢という充実のラインアップ。訪れた日のお米は山形の雪若丸で、おこげの部分が最高に美味でした。自分へのご褒美にいいのではないでしょうか。

「名物 博多定食」 出典:akanen1616さん

インバウンドにも人気の厚切り牛タン

<店舗情報>◆米田中住所 : 東京都港区南青山2-22-2 クインビル B1FTEL : 03-6434-0931

こちらの牛タンセットも豪華です。10月26日、浅草花やしきのそばにオープンした「牛タンの檸檬 浅草店」。最高部位である「たん元」を、2センチ以上の厚切りで堪能できます。「『極み』ステーキセット」はこの厚切り6切れに、牛タン出汁のスープ、たん下のカレー、たんの肉みそ、とろろにサラダ、お代わり自由の羽釜炊きご飯で3,280円。こちらのお米はセブンイレブンのおにぎりでも有名な(株)八代目儀兵衛が四季ごとにブレンド。炭火でじっくり焼かれた牛タンは、口に入れるとスーッと歯が入り、噛むほどにうまみを感じられます。

お客さんの7割ほどはインバウンドで、昼は行列もできるとのことなので、ネット予約をご活用ください。

「『極み』ステーキセット」 写真:お店から

立ち飲み店もグルメエンタメビルも共存するカオスの街、新橋

組み合わせの妙、ドイツ生ビールと串焼き

<店舗情報>◆牛たんの檸檬浅草店住所 : 東京都台東区浅草2-9-13 2FTEL : 050-5595-1786

新橋は銀座の隣なのですが、いまだに昭和が香るカオスのような街です。11月28日にオープンした「BadenBadenStand 新橋/炭焼(バーデンバーデンスタンド)」は、ドイツ「ホフブロイハウス」のおいしい生ビールが飲めることで有名な「バーデンバーデン」の串焼き店。しかしドイツっぽいのはBGMのヨーデルくらいで、あとは完全な立ち飲み居酒屋。

場所も「ニュー加賀谷」などの大衆居酒屋があるガード下の近くで、10人も入ればいっぱいです。しかしそのギャップがたまらなく、生ビールとねぎまや砂肝の串焼きの相性はもちろん抜群。新橋らしさを堪能できました。

「ねぎま」「砂肝」「ハラミ」 撮影:大木淳夫

健全な怪しさ? 新橋のレジャービル

<店舗情報>◆BadenBadenStand 新橋/炭焼住所 : 東京都港区新橋3-26-4 新橋相互ビル102TEL : 03-6264-5784

その足で向かったのが、こちらも11月28日、新橋駅前に出現したフードエンターテインメントレジャービル「グランハマー」。地下から8階、さらに屋上まで一棟まるごとグルメエンタメという造りが話題で、運営は「渋谷横丁」などで有名な(株)浜倉的商店製作所。珍しくて地下から8階までエスカレーターで回ってみましたが、居酒屋はもちろん、ステージやラウンジ、クレーンゲームにスナック、サウナなど階ごとにテーマがあって、健全な怪しさとでも言いましょうか、サラリーマンからインバウンドの観光客までどのニーズにも対応できそうです。

2階のアジア各国の味が集う「シンバシyokocho 亜細亜 ~ASIA~」にある「蕎麦饂飩と焼鳥 繋匠」に入ってみたのですが、メニューに幻の酒ともいわれる「ホイス」があったり、天抜きがあったりで、一人飲みでも楽しめました。

「天抜き」 撮影:大木淳夫

贅沢な時間を楽しみたい人に美味なるワインとラムを

飲みすぎ必至、スターソムリエのワイン

<店舗情報>◆蕎麦饂飩と焼鳥 繋匠住所 : 東京都港区新橋2-8-5 グランハマー 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

10月16日、青山一丁目にオープンした「AVIS de VIN FORT(アヴィ ド ヴァン フォール)」の支配人は田村理宏さん。今年7月、その閉店が多くのグルマンを嘆かせた自由が丘「モンド」のスターソムリエだった人です。直球も変化球も一流で、なおかつ空のグラスを決して見逃さない絶妙な接客。

さらに運営元がワインのインポーターとして有名な「Terravert(テラヴェール)」で、グラスワインが20種ほどもラインアップされています。ワインを楽しんでほしいからと、グラスも料理も値段は控えめ。そうなったらもう、勧められるままにワインをいただくだけです。飲みすぎてもOKな夜にぜひ訪れてみてください。

「メヒカリのフリットとラディッキオタルティーボ」 撮影:大木淳夫

珍しいマトンは、羊一頭買いのなせる技

<店舗情報>◆AVIS de VIN FORT住所 : 東京都港区南青山2-5-7 バイオフィリアプレイス南青山 1FTEL : 070-3269-4509

最近、羊料理のレストランが数多く生まれています。11月11日、赤坂にオープンしたジンギスカン「ヒツジ乃キ」は、そんな中で注目の一軒。店主の菊池佑太さんは麻布十番「ジンギスカン YOSHIHIKO」の元店長という経歴。ジンギスカンで提供される羊肉の多くは海外産のラム(仔羊)なのですが、こちらは希少な国産がメイン。菊池さんが各地の牧場をめぐり、良質な羊肉をなんと一頭買いしています。

それゆえ、珍しいマトンもいただけて、これは格別な味でした。ジンギスカンにおいて野菜も主役ということで、信頼できる農園から直送。定番の玉ねぎやかぼちゃだけでなく、トウガラシやチコリ、ケールなど9種が用意されていました。野菜が豊富だと、お肉がよりおいしく感じられるから不思議です。

「炭火焼きジンギスカン」 写真:お店から

立ち食いそばの新たなブーム到来か

通いたくなる立ち食いそば

<店舗情報>◆ヒツジ乃キ住所 : 東京都港区赤坂5-1-3 金松堂ビル 6FTEL : 050-5595-1855

今年後半、なぜか立ち食いそば店も多くオープンしました。最後にそんな中で異色の2店をご紹介しましょう。

11月11日、戸越銀座駅改札のすぐ隣にオープンしたのが「立喰いそば でん」です。経営は近所の「もつ焼 でん」。オーナーが熱烈な立ち食いそば好きというだけあって、こだわりが詰まっています。限定20食の「丸チョウそば」は、鮮度のいい丸チョウ(小腸)がたんまり入っていて、この脂身の甘みが濃いめの出汁にぴったり。食欲をそそります。揚げ物も充実していて、紅しょうが味のおにぎりを天ぷらにした「米揚天」や「カリカリポテト天」などの変わり種も。ちょっと通いたくなりました。

「丸チョウそば」 撮影:大木淳夫

ジャス喫茶のようなヴィーガンそば店

<店舗情報>◆立喰いそば でん住所 : 東京都品川区平塚1-5-9TEL : 03-6426-6146

そしてこちら、東北沢と下北沢の間の井の頭通り沿いに12月1日、オープンした「Vegan Soba Tokyo Ayler」はヴィーガン立ち食いそばのお店です。

鰹節の代わりにシイタケなどの茸類で出汁を取っていて、麺も卵は不使用。かき揚げそばをいただきましたが、知らなければ全くわからないくらいの味わい。ただし後味は軽やかです。

店のたたずまいは完全にオシャレなカフェで、メニューには当たり前のようにコーヒーとそばが並んでいます。さらに100年前の蓄音機と2台のレコードプレーヤーがあり、ジャズ喫茶の要素も。店主の森就史さんは「好きなものを一緒にしただけです」と笑っていましたが、好事家が集うような面白い空間になりそうです。

「かき揚げ蕎麦」 撮影:大木淳夫

<店舗情報>◆Vegan Soba Tokyo Ayler住所 : 東京都世田谷区北沢4-24-15TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です

文:大木淳夫

