°æ²¬°ìæÆ¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¡©¡×¤«À¤³¦²¦¼Ô4¿Í¤Ç¸¡¾Ú¡ÄÈª»³Î´Â§»á¡ÖÁ°²ó¥Ü¥Ç¥£¡¼¸ú¤«¤»¤¿¡×
¡¡¡ÖSANKYO¡¡presents¡¡LIFETIME¡¡BOXING¡¡FIGHTS¡¡25¡×¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëABEMA¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖABEMA¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Ìô»Õ»ûÊÝ±É¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó¡¢Èª»³Î´Â§¡¢ÆâÆ£Âç½õ¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô4»á¤¬°æ²¬°ìæÆ¡Ê35¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¡©¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¡¡31Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿WBA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡ÊÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¡¢°æ²¬¤Ï²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤òÄ©¤à¡£
¡¡¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Á°²óÂÐÀï¤ÏÂçº¹¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¡£
¡¡Èª»³»á¤Ï¡Ö°æ²¬Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¸«¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¡£Á°²óÂÐÀï¤«¤é5¥«·î¤Çº¹¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤¤êºîÀïÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¡×¡¢Ìô»Õ»û»á¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤ÎÆÍ¿ÊÎÏ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈá´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡Èª»³»á¤¬Í£°ì¤Î¸÷ÌÀ¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡£¡ÖÁ°²ó¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÏÍ¸ú¤À¤±¤ÉÁê¼ê¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£»á¤â¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éÁÀ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ3¡¢4¥é¥¦¥ó¥É¤«¤±¤¿¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¡È¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤È¤«¡×¤È¡¢Á°È¾¤Ë¥¨¥µ¤ò¤Þ¤¤¤Æ¸åÈ¾°ìµ¤¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ëºîÀï¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡4»á¤È¤â²¦¼Ô¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎËÉ±Ò¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¾¡¤Ã¤ÆÂç¤ß¤½¤«¤òÄù¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¿Ø±Ä29Æü¤ÎÄ´°õ¼°¤ò¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÍ¥Àè¤Î¤¿¤á¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É°æ²¬¤ËÄÉ¤¤É÷¤â¿á¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Èª»³»á¤Ï¡Ö°æ²¬¤ÏºÆÀï¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ó¥¯¥¹¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×¡£Ìô»Õ»û»á¤â¡Ö²¼ÇÏÉ¾¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡