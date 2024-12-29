ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¡¡È²»³ÚÆÃÈÖ¡ÉÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡Ö°ìÃÊ¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸ÊüÁ÷¤·¤¿²»³ÚÆÃÈÖ¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Á¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ç½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤È¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£MC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¿È¤¬Âº·É¤¹¤ë²Î¼ê¡¦Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¼«¤é²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤ÏÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¦¤ÇÍá¤Ó¤ëìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤È¶¦¤ËÇ¯¤ÎÀ¥¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö4»þ´Ö¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡× ¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¶ÛÄ¥¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¤Ï¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¸ý¤òÀí¤é¤»¤¿É½¾ð¤ä¡¢¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¡¢¤ª´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¹û¤ì¤Þ¤¹¤ï¡×¡Ö´û¤Ë²¿²ó¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¥¨¥é¥¤¥¶¤Á¤ã¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡×¡Öº£Æü¤Î¥á¥¤¥¯¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö°ìÃÊ¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£