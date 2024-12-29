µ´ÇÌ¤ÎÉô²°¤«¤é²ø¤·¤¤²»¤¬!? ¤ªË·¤µ¤ó¤¬¶²¤ë¶²¤ëÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡ÄÂçÎÌ¤Î¤Í¤³¤¬¡ª¡Úµ´ÇÌ¤È¤Í¤³¡Û¡¿¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·³
¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè19²ó¡ÚÁ´21²ó¡Û¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ÅíÂÀÏº¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¢°ìµÙ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬»²Àï¡ª ÁÇÅ¨¤ÊÀÎÏÃ¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë!? Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¾Ð¤¤¤ÈÌþ¤ä¤·¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡ª ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Îºî²È¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Ì¾ÃµÄå¤Ç¤¹¡£°å¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁêËÀ¤Î¥ï¥È¥¹¥ó¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¿ô¾¯¤Ê¤¤¾ðÊó¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¿¿¼Â¤òÆ³¤½Ð¤¹´Ñ»¡´ã¤È¿äÍýÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê²ò·èÎÏ¤Ï·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Ë¤âÍê¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¿äÍýÎÏ¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÉð½Ñ¤ä·ý½Æ¤Î°·¤¤¤Ë¤â½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÏÓ¤ÏÄ¶°ìÎ®¤È¤â¡£
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
°ÂÃ£¤¬¸¶¤Îµ´ÇÌ
¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë°ì¿Í¤Î¤ªË·¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³¤Ç½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªË·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¤¢¤¿¤ê¤Ï°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê²¼»³¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢°ì¸®¤Î¤¢¤Ð¤é²È¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤ªË·¤µ¤ó¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ï·ÇÌ¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢1Çñ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Ï·ÇÌ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÈâ¤Ï³«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Ìë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èâ¤Î±ü¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¡Ö¤Ô¤Á¤ã¡Ä¤Ô¤Á¤ã¡Ä¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªË·¤µ¤ó¤¬Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î¿Í´Ö¤Î¹ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·ÇÌ¤Ë²½¤±¤Æ¤¤¤¿µ´ÇÌ¤ÏÅÜ¤ê¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤ªË·¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤ªË·¤µ¤ó¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÇ°Ê©¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¡°ÕÎØ´Ñ²»¤¬¸½¤ì¤Æµ´ÇÌ¤òÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªË·¤µ¤ó¤Ï´Ö°ìÈ±Æ¨¤²¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
ÈÖÄ®»®²°Éß
¹¾¸Í»þÂå¤ËµÆ¤È¤¤¤¦½÷¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢µÆ¤Ï²°Éß¤Î¼ç¿Í¤ÎÂçÀÚ¤Ê»®¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÜ¤Ã¤¿¼ç¿Í¤ÏµÆ¤ÎÃæ»Ø¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ï´²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ï´²°¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿µÆ¤Ï¶ì¤·¤µ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°æ¸Í¤Ë¿È¤òÅê¤²¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÃæ»Ø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢°æ¸Í¤«¤é¡Ö1Ëç¡Ä2Ëç¡Ä¡¢9Ëç¡Ä1ËçÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È±Ê±ó¤Ë»®¤ò¿ô¤¨¤ë½÷À¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¤È²ø´ñ¸½¾Ý¤¬µ¯¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹âÌ¾¤Ê¤ªË·¤µ¤ó¤¬²°Éß¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î°æ¸Í¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡Ö1Ëç¡Ä2Ëç¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö9Ëç¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿»þ¡¢¤ªË·¤µ¤ó¤¬¡Ö10Ëç¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢À¼¤Î¼ç¤Ç¤¢¤ëµÆ¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È°Â¿´¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ®Ê©¤·¤Þ¤·¤¿¡£