¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¡¦Æâ³¤ÏÂ»Ò¡¢È¯Ç®¤·¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤äÂÎ¤ÎÀá¡¹¤¬ÄË¤¯¤Æ»²¤Ã¤¿¡×
¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆâ³¤ÏÂ»Ò¤¬28Æü¤È29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£È¯Ç®¤·¤Æ¿²¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
28Æü¤Ë¡¢Æâ³¤¤Ï¡ÖÉ¡¤¬¿É¡Á¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÁ´Á³¸µµ¤¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ÀÇ®¤¢¤ë¤Í¡×¤È¡Ö37.8¡î¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÎ²¹·×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Ç¤âÊ¿¶ÑÂÎ²¹37¡î¤À¤ÈÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¿©Íß¤â¤¢¤ë¤·¡×¤È½Ò¤Ù¡ÖÌýÃÇÂçÅ¨¤Ê¤Î¤ÇÌô¤ò°û¤ó¤ÇÁá¤¯¿²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
29Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡Ö¿²¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¤ªÅ·µ¤¤Ê¤Î¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¹âÇ®¤Ç¤â¤ªÊ¢¶õ¤¯¤Î¤Çºú¤Î¹ü´Ì¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢À¸Õª Âçº¬¤ÎÈé¤È¤«¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¿Ä¤Ç¼Ñ¤¿¤ª¤¸¤ä¤ò¿©¤Ù¤ÆºÆ¤Ó²£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö²òÇ®ºÞ¤ÈËã²«Åò¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤ÉþÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤äÂÎ¤ÎÀá¡¹¤¬ÄË¤¯¤Æ»²¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÎÁÍý¤¹¤ë¸µµ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Þ¤Àºî¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤éÌÀÆü¤Ë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£