¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¡×¤Ê¤É¡¢Æü´Ú¤Î·æºî¼Ò²ñÇÉ±Ç²è¤ò±§³ÀÈþÎ¤¤¬¸ì¤ë¡ã±§³ÀÈþÎ¤¤Î¤È¤¤á¤¯¥·¥Í¥Þ¡ä
±Ç²è¡¦¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë±§³ÀÈþÎ¤¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢Âè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¼çÍ×3ÉôÌç¡ÊºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¿·Ê¹µ¼Ô¡×(1·î2Æü(ÌÚ)9:50¡ÁÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë)¤È¡¢Âè75²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤¬ºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤È¥¨¥¥å¥á¥Ë¥«¥ë¿³ºº°÷¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡×(1·î2Æü(ÌÚ)7:30¡ÁÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë)¤Î¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤Î£²ËÜ¤ò²òÀâ¡ª
¢£¸½¼Â¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¸¢ÎÏ¤Î°Ç¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¾×·â¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÍËÆü¤Î¶ñ¹ç¤¬ÎÉ¤¤¤é¤·¤¯¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï9Ï¢µÙ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«¡ª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈµÙ¤ß¤¬Ï¢Æ°¤·¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤«¤®¤ê...¡£ÅöÁ³¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ó¤Ê¤ËµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀÑÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¡¢¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î±Ç²è¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡££²»þ´Ö±Û¤¨¤ÎÄ¶Âçºî¤ä¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìµ¤¸«¤òµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤ÏÏ¢µÙ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¿´¤âÂÎ¤âÍ¾Íµ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ¤º¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤¤¼Ò²ñÇÉ±Ç²è¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£´Õ¾Þ¸å¤Ë¤º¡Á¤ó¤È¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë»þ´Ö¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¡£¸ø³«Åö»þ¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÏÃÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
×ÖÅÙ¤»¤º¤Ë¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤¹»ÑÀª¤«¤éµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÌñ²ð¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìÅÔ¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¡¦µÈ²¬¡£Èà½÷¤Î¤â¤È¤Ë¤È¤¢¤ë¶ËÈë¾ðÊó¤¬Æ¿Ì¾¤ÎFAX¤ÇÆÏ¤¡¢¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£°ìÊýÆâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼¤Î´±Î½¡¦¿ù¸¶¤Ï¸½À¯¸¢¤ËÉÔÅÔ¹ç¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿ù¸¶¤ÏÂº·É¤¹¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å»Ê¡¦¿Àºê¤Èµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¿Àºê¤¬Åê¿È¼«»¦¤·¡¢»×¤ï¤ÌÀ¯¸¢¤Î°ÅÉô¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë"¥â¥ê¥«¥±ÌäÂê"¤ä½÷À¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀË½ÎÏ»ö·ï¤ÎÉÔµ¯ÁÊ¤Ê¤É¡¢¤¢¤¤é¤«¤Ë¸½¼Â¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëËÜºî¡£º£¸«¤Æ¤â¤¤¤ÁËµ´Ñ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò»Ø¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½ªÈ×¤Ë¿ù¸¶¤¬¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡£·ëËö¤Î²ò¼á¤ò´ÑµÒ¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë·Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î°µÇ÷´¶¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤Þ¤µ¤ì¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Î¾ð¤±¤Ê¤µ¤Ë°ß¤¬¥¥ê¥¥ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
£µÇ¯Á°¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ì¤¤À¤Ë¤½¤ÎÃæ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Î¿¿Áê¤Ï°Ç¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤ÎÌäÂê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤½¤Îµ¿ÏÇ¤Î¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤é¤È¤¬¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¤Û¤È¤Û¤È°¦ÁÛ¤¬¤Ä¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨ÎÙ¹ñ¤¿¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼«¹ñ¤Î¶á¸½Âå¤ÎÎò»Ë¤òÄÉ¤¤¡¢ÈãÈ½¤¹¤ëºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤µ¤¨¤½¤ÎÍâÇ¯¤ÎÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤Ï°ìÊÒ¤Îµß¤¤¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡£
¢£Ìò¼Ô¿Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¡¢¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤ÎÉ½¾ð¤ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë
¼¡¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÌ¾Í¥¤¿¤Á¤ÈÁÈ¤ó¤À¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡×¡£
¼Ú¶â¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¯»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß½Ð¿È¤Î¥É¥ó¥¹¤Ï¡¢ÍÂ¤±¤é¤ì¤¿ÀÖ¤óË·¤ò¤³¤Ã¤½¤êÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤¿Æ¤Ë·Ò¤²¤Æ¼ÕÎé¤ò¼õ¤±¼è¤ë"¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥«¡¼"¤È¤·¤Æ°ãË¡¤Ê¾¦Çä¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆüÀÖ¤óË·¤òÍÂ¤±¤¿Êì¿Æ¡¦¥½¥è¥ó¤ËÀÖ¤óË·¤ÎÏ¢¤ì½Ð¤·¤òµ¤¤Å¤«¤ì¤¿£²¿Í¤Ï¡¢À®¤ê¹Ô¤¤«¤é¶¦¤ËÍÜÉãÊìÃµ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ò¿Í¿ÈÇäÇã¤Îºá¤Ç¸¡µó¤¹¤ë¤Ù¤¯·º»ö¤¬ÀÅ¤«¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ó¤»½¸¤á¤Îµ¶Êª²ÈÂ²¤Ë¤è¤ë¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëå«¤ò¤É¤¦¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ËÌò¼Ô¿Ø¤Îµ÷Î¥´¶¤ÎÊÑ²½¤äÉ½¾ð¤ÎÏÂ¤é¤°ÍÍ»Ò¤¬¥ê¥¢¥ë¡£ÂæËÜÄÌ¤ê¤Î½çÈÖ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¡£Êì¿Æ¤À¤±¤¬ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë³Î¤«¤ÊÅÜ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤µ¤»¡¢Æñ¤·¤¯Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤½¤ì¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ëÀè¤Ë¤Ï´õË¾¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦µ§¤ê¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤ÎÉ½¾ð¤Ë½É¤ëÉãÀ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÅ·ºÍ»ÒÌò¤Ö¤ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¸«¤¿¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤À¡£¤½¤³¤«¤é²¿¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë²¿¤ò¸«¤ë¤Î¤«¡¢´Õ¾Þ»þ¤Î¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤äÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£¤¼¤Ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÂÐÖµ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£±Ç²è¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤³¤½¤¬Âé¸ïÌ£¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
Ê¸¡á±§³ÀÈþÎ¤
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¿·Ê¹µ¼Ô
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î2Æü(ÌÚ)9:50¡Á¡¡¤Û¤«
¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥«¡¼
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î2Æü(ÌÚ)7:30¡Á¡¡¤Û¤«
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹