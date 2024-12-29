¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡ÛÀ®ÅÄÎ¿¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡¡ºÊ¤ÎÇ¥¿±¤âÌÀ¤«¤¹¡ÖÍèÇ¯¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤âÁý¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦À®ÅÄÎ¿¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÂè£±»Ò¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¤È¤¤¤¤¡¢¤ªÁê¼ê¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú°Ê²¼¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÁ´Ê¸¡Û
ÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¡¡À®ÅÄÎ¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤âÁý¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¡¹¡¢Æüº¢¤è¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¡¢¤´ÊÜÚ¥¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Å¤Í¤Æ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¿ÆÂ²¤Ø¤Î¼èºà¤Ê¤É¤Ï¤ª¹µ¤¨Äº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤´Íý²ò¤òÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£