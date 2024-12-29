¡¡12·î29Æü¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ë¹â¤µ¤ª¤è¤½3¥áー¥È¥ë¤¢¤ëµðÂç¤Ê´³»Ù¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç¤Ï½»Ì±¤é¤¬ËèÇ¯¡¢¿·Ç¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü´³»Ù¤ò¼êºî¤ê¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃ¤¿å¿À¼Ò¤ËÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ÆÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡ÖÌ¦¡×¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ç¡¢È¯Ë¤¥¹¥Á¥íー¥ë¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¤µ¤ª¤è¤½3¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ200¥­¥í¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âæ¼Ö¤ËºÜ¤»¤ÆÄ®Æâ¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¸å¡¢Ä»µïÁ°¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ê¤Ø¤Ó¤¬²«¶â¿§¤Î¾®È½¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü´³»Ù¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¾þ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£