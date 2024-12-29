¡Ö후렴¡Ê¥Õ¥ê¥ç¥à¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤³¤ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤Ï¥Ð¥º¤ë¡ª¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç

K-POP¤ä´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤äÎ¹¹Ô¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ö후렴¡Ê¥Õ¥ê¥ç¥à¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©

¡Ö후렴¡Ê¥Õ¥ê¥ç¥à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö후렴¡Ê¥Õ¥ê¥ç¥à¡Ë¡×¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡Ö후렴¡Ê¥Õ¥ê¥ç¥à¡Ë¡×¤òÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¡Örefrain¡Ê¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¡¿¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ó¡Ë¡×¡£

²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¡¿¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ó¡×¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸ÉôÊ¬¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²ÎÍØ¶Ê¤ÇÆ±¤¸²Î»ì¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥µ¥Ó¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¿ä¤·³è¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡ª

¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô