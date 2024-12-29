Ì¾¥é¥¹¥È¥·¡¼¥óÎ¢Â¦¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×à¹æµãá¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶»Ç®¡Ö¤³¤ì¤¬±½¤Î¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡20Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖËÜÆü¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎËèÆüÅê¹Æ¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó(º´Æ£Âç¶õ)¤¬¾®³Ø¹»¤Ë½éÅÐ¹»¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë¾®¿¹Þ«¿Í(Ìø³ÚÍ¥Ìï)¤ÈÈþÏ©¿Í(ºäÅìÎ¶ÂÁ)¤Î3¿Í¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤È¿ôÆü¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Èá¤·¤¯¤Æ»£±ÆÃæ¡¢ÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç¶õ¤¯¤ó¡£Ìø³Ú¤µ¤ó¤ÈºäÅì¤µ¤ó¤¬¤è¤·¤è¤·Éï¤Ç¤¿¤êÊú¤¾å¤²¤¿¤ê¡¢3¿Í¤ÎÂº¤¤å«¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤¤¹æµã¤¹¤ëº´Æ£¤ò¤Ê¤À¤á¤ë¤è¤¦¤ËÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬±½¤Î¹æµã¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÌø³Ú¤µ¤ó¤ÈºäÅì¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤¢¤Îí÷¤·¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤¯¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿´é¤ò¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò´®¤¨¤Æ¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¤³¤Î²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£