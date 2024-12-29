Âó¿£Âç¡¦ÉÔÇËÀ»°áÍè¤¬ºÇÄ¹10.5¥¥í¤Î5¶è¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¡1Ç¯»þ¤Ë¤Ï10¿ÍÈ´¤¤Î¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¡30Æü¹æË¤¤ÎÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ
¡þ2024Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö(ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ)¡Ò30Æü¡¢ÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼ÒÁ°¡ÁÉÙ»ÎÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ó
Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö(ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ)¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¡£Âó¿£Âç³Ø¤Î4Ç¯À¸¡¦ÉÔÇËÀ»°áÍèÁª¼ê¤¬¥¨¡¼¥¹½¸¤¦5¶è¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÇËÁª¼ê¤Ï2021Ç¯1Ç¯À¸¤Ç·Þ¤¨¤¿ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç5¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢12°Ì¤«¤é10¿ÍÈ´¤¤òÃ£À®¡£¶è´ÖµÏ¿¤ò1Ê¬54ÉÃÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç2022Ç¯10·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÇËÁª¼ê¡£º£Ç¯10·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢5¶è(9.2¥¥í)¤òÁö¤ê¡¢¶è´Ö7°Ì¤ÎÁö¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î³ØÀ¸±ØÅÁ¤È¤Ê¤ëÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¨¡¼¥¹½¸¤¦5¶è¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¤Î¤«¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ï30Æü¹æË¤¤Ç¤¹¡£
¢¦Âó¿£Âç³Ø ¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
1¶è4.1¥¥í¡¡´äºêËãÃÎ»Ò(2Ç¯)
2¶è6.8¥¥í¡¡»°ÂðÍ¥É±(1Ç¯)
3¶è3.3¥¥í¡¡°ëºê¤¢¤æ¤ß(1Ç¯)
4¶è4.4¥¥í¡¡°ÌÅÄÌÀÍ¥(1Ç¯)
5¶è10.5¥¥í¡¡ÉÔÇËÀ»°áÍè(4Ç¯)
6¶è6.0¥¥í¡¡ÌçÏÆÆàÊæ(4Ç¯)
7¶è8.3¥¥í¡¡¿·°æº»´õ(3Ç¯)