¡Ú»ö¸Î¸½¾ì¤«¤éÊó¹ð¡Û´Ú¹ñ¤ÎÎ¹µÒµ¡±ê¾å ÉôÉÊ¤ä¾èµÒ¤Î»ý¤ÁÊª¤Ê¤É»¶Íð À¸Â¸¼Ô¤ÎÁÜº÷Â³¤¯
¡¡´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¤Î¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ±ê¾å¡£´Ú¹ñÅö¶É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë132¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¸½¾ì¤Î´Ú¹ñ¤Î¥à¥¢¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤éÊó¹ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê²ÏÂ¼Áïµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡»ä¤Î¸å¤í¤Ëµ¡ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ïº£¡¢¾ÈÌÀ¤¬¤¿¤«¤ìºî¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÃËÉÅö¶É¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤¿2¿Í°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬»àË´¤·¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º¸¼ê¤Ë¶õ¹Á¤Î·úÊª¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¸Îµ¡¤ÏÅö½é¡¢¤³¤ÎÆîÂ¦¤«¤é²èÌÌ±ü¤ÎËÌÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Î2²óÌÜ¤Ç¤Ï²èÌÌ±ü¤ÎËÌÂ¦¤«¤é¤³¤Á¤éÆîÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Æ¹ÂÎÃåÎ¦¤È¤Ê¤ê¡¢¸ºÂ®¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆî¤ÎÃ¼¤Ë¤¢¤ëÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÅÏ¤êÄ»¤ÎÈôÍèÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ¹Á¼þÊÕ¤Ç¤âÆüº¢¤«¤éÄ»¤¬Â¿¤¯ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤È¤Î´ØÏ¢¤â´Þ¤á¤Æº£¸å¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê²ÏÂ¼Áïµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡»ä¤Î¸å¤í¤Ëµ¡ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ïº£¡¢¾ÈÌÀ¤¬¤¿¤«¤ìºî¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÃËÉÅö¶É¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤¿2¿Í°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬»àË´¤·¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ÏÅÏ¤êÄ»¤ÎÈôÍèÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ¹Á¼þÊÕ¤Ç¤âÆüº¢¤«¤éÄ»¤¬Â¿¤¯ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤È¤Î´ØÏ¢¤â´Þ¤á¤Æº£¸å¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£