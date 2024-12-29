¾¾ËÜÂàÃÄ¤ÎDFÆ£Ã«ÁÔ¤¬JFL¼¢²ì¤Ø¡ª¡Ö¼¢²ì¸©½é¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ï29Æü¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤òÂàÃÄ¤¹¤ëDFÆ£Ã«ÁÔ(27)¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ£Ã«¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡¢¾¾ËÜ¤È½êÂ°¡£À¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËJ1ÄÌ»»52»î¹ç¡¢J2ÄÌ»»13»î¹ç¡¢J3ÄÌ»»86»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¿À¸Í»þÂå¤Î2020Ç¯¤Ë¤ÏACL¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ï¸©Àª½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢J3¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â¼èÆÀ¤¹¤ë¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ë¡£Æ£Ã«¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¾ËÜ»³²íFC¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Æ£Ã«ÁÔ¤Ç¤¹¡ª¼¢²ì¸©½é¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°Ù¤Ë¶¸¤¦¤Û¤ÉìÅÍß¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
Æ£Ã«¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡¢¾¾ËÜ¤È½êÂ°¡£À¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËJ1ÄÌ»»52»î¹ç¡¢J2ÄÌ»»13»î¹ç¡¢J3ÄÌ»»86»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¿À¸Í»þÂå¤Î2020Ç¯¤Ë¤ÏACL¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ï¸©Àª½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢J3¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â¼èÆÀ¤¹¤ë¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ë¡£Æ£Ã«¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¾ËÜ»³²íFC¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Æ£Ã«ÁÔ¤Ç¤¹¡ª¼¢²ì¸©½é¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°Ù¤Ë¶¸¤¦¤Û¤ÉìÅÍß¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×