¤³¤È¤·¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¡ª»³¸ý»Ô¤Ç¹±Îã¤Î¡ÖÇ¯ËöÄ«»ÔinÌ¾ÅÄÅç¡×¡¡·Þ½Õ½àÈ÷¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦
Ç¯¤ÎÀ¥¤ò·Þ¤¨¡¢29ÆüÄ«¤Ë»³¸ý»Ô¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¡ÖÇ¯ËöÄ«»Ô¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢·Þ½Õ¤Î½àÈ÷¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿Íê¤à¤è～¡£±ü¤µ¤ó´ó¤Ã¤Æ¡ª¡×
¸áÁ°8»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»³¸ý»ÔÌ¾ÅÄÅç¤ÎÇ¯ËöÄ«»Ô¡£
»ÔÆâÆîÉôÃÏ°è¤ÎÇÀ²È¤Ê¤É20Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¤·¤áÆì¾þ¤ê¤äÌç¾¾¡¢¶ÀÌß¤Ê¤É¤ªÀµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÇÀ»ºÊª¤ä²Ã¹©ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ë¡Ö¶ÀÌß¤È¡¦¡¦´¥Êª¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×
³«»Ï1»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢µÞî±¡¢¶á¤¯¤ÎÈª¤Ç¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¿ÇòºÚ¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬ÊÂ¤Ö¤È¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇòºÚ°ì¸Ä¡×¡Ö¤Ï¤¤¥ªー¥é¥¤¤Ç¤¹¡¢½Å¤¿¤¤¤è¡×
8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÄ«»Ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï°ì»þÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ï¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£