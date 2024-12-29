¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¡¢¿·¿Í¥ì¥¹¥é¡¼»þÂå¤ÎµëÎÁ¤Ï£µËü±ß¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¤ÇÇã¤Ã¤¿¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ä¡££³¿©¤½¤ì¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þÈ¾¡Ë¤Ë¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤ÎÀèÇÚ¡¦¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê£¶£´¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ä¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö£µ£°¥¥í¤¯¤é¤¤¤ä¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÃæÌî¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»×¤¤½Ð¤Î¿©»ö¤È¤·¤Æ¡Ö°Â¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¿ÍÀ¸ºÇ°¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¿·¿Í»þÂå¤ËËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤´ÈÓ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÃæÌî¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö½éÇ¤µë¤Ï£µËü¤ÇÎÀ¤Î¤ª¶â¤¬£µ£°£°£°±ß°ú¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢£´Ëü£µ£°£°£°±ß¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é·¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¤«¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¤È¤«¤âÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¡ÊµëÎÁÆü¤Î¡Ë£±½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤ªÊÆ¤À¤±¤Ï¤â¤é¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤ÇÇã¤Ã¤¿¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤¬°ìÈÖ°Â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡££³¿©¤½¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£