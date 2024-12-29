今週の【重要イベント】米ISM製造業、米貿易収支、米雇用統計 (12月30日～1月10日)
―――――――――――――――――――12月30日 (月) ――
◆国内経済
★大納会
・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン市場休場
・米国12月シカゴ購買部協会景気指数 (23:45)
・米国11月仮契約住宅販売指数 (31日0:00)
―――――――――――――――――――12月31日 (火) ――
◆国内経済
★国内市場休場
◆国際経済ｅｔｃ
★米債券市場、中国、英国、シンガポール、フランス、香港、オーストラリア、ニュージーランド市場は短縮取引
★韓国、インドネシア、フィリピン、スイス、タイ、ドイツ、ブラジル市場休場
★中国12月製造業PMI (10:30)
・中国12月非製造業PMI (10:30)
・米国10月S&Pケースシラー住宅価格 (23:00)
・米国10月FHFA住宅価格指数 (23:00)
――――――――――――――――――― 1月 1日 (水) ――
◆国内経済
★国内市場休場
・能登半島地震から１年
◆国際経済ｅｔｃ
★米国、中国、台湾、香港、イギリス、イタリア、インドネシア、オーストラリア、カナダ、シンガポール、タイ、スイス、トルコ、ドイツ、ニュージーランド、フィリピン、フランス、ブラジル、メキシコ、ノルウェー、ロシア、南アフリカ市場休場
◆新規上場、市場変更 など
〇ＧＭＯ－ＡＰ <4784> ：東証Ｓ→東証Ｐ
――――――――――――――――――― 1月 2日 (木) ――
◆国内経済
★国内市場休場
◆国際経済ｅｔｃ
・スイス、ニュージーランド市場休場
★中国12月財新製造業PMI (10:45)
・ドイツ12月製造業PMI[確報値] (17:55)
・ユーロ圏12月製造業PMI[確報値] (18:00)
・ユーロ圏11月マネーサプライM3 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国12月製造業PMI[確報値] (23:45)
・米国11月建設支出 (3日0:00)
・米国石油在庫統計 (3日1:00)
・米国が先端技術分野への対中投資規制を発効 (AI・半導体・量子技術)
――――――――――――――――――― 1月 3日 (金) ――
◆国内経済
★国内市場休場
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ12月失業率 (17:55)
★米国12月ISM製造業景気指数 (4日0:00)
・第119回米国議会開会
――――――――――――――――――― 1月 4日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 1月 5日 (日) ――
特になし
――――――――――――――――――― 1月 6日 (月) ――
◆国内経済
★大発会
・12月新車販売 (14:00)
・12月軽自動車販売 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・中国12月財新コンポジットPMI (10:45)
★中国12月財新サービス業PMI (10:45)
・ドイツ12月サービス業PMI[確報値] (17:55)
・ユーロ圏12月サービス業PMI[確報値] (18:00)
・ドイツ12月消費者物価指数 (22:00)
・米国12月サービス業PMI[確報値] (23:45)
・米国11月製造業新規受注 (7日0:00)
・米国11月耐久財受注[確報値] (7日0:00)
★米ハイテク見本市「CES」：エヌビディアCEOが基調講演 (日本時間1月7日11時30分)
――――――――――――――――――― 1月 7日 (火) ――
◆国内経済
・12月マネタリーベース (08:50)
・10年国債入札
・経済3団体新年祝賀会
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏12月消費者物価指数 (19:00)
・ユーロ圏11月失業率 (19:00)
★米国11月貿易収支 (22:30)
★米国12月ISM非製造業景気指数 (8日0:00)
・米国11月JOLTS求人件数 (8日0:00)
・米ハイテク見本市「CES」 (ラスベガス、～10日)
・米国3年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
〇パスコ <9232> [東証Ｓ]：上場廃止
〇出版貿 <8072> [東証Ｓ]：上場廃止
〇ＪＴＯＷＥＲ <4485> [東証Ｇ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 1月 8日 (水) ――
◆国内経済
・12月消費者態度指数 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ11月製造業新規受注 (16:00)
・ユーロ圏11月生産者物価指数 (19:00)
・ユーロ圏12月消費者信頼感[確報値] (19:00)
・ユーロ圏12月景況感指数 (19:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
★米国12月ADP雇用統計 (22:15)
・米国週間石油在庫統計 (9日0:30)
★FOMC (12月17日～18日開催分) 議事要旨 (9日4:00)
・米国11月消費者信用残高 (9日5:00)
・米国10年国債入札
――――――――――――――――――― 1月 9日 (木) ――
◆国内経済
・11月毎月勤労統計 (8:30)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・12月輸入車販売 (10:30)
・12月と24年の車名別新車販売 (11:00)
・12月都心オフィス空室率 (11:00)
・ファストリ <9983> が12月国内ユニクロ売上推移速報を公表
・1月日銀地域経済報告・さくらリポート
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ11月鉱工業生産 (16:00)
・ドイツ11月貿易収支 (16:00)
・ユーロ圏11月小売売上高 (19:00)
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・米国11月卸売売上高 (10日0:00)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス 、コンステレーションブランズ /[印]タタ･コンサル
――――――――――――――――――― 1月10日 (金) ――
◆国内経済
・オプションSQ
・11月全世帯家計調査 (8:30)
★11月景気動向指数 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★米国12月雇用統計 (22:30)
・米国1月ミシガン大学消費者信頼感指数 (11日0:00)
【海外決算】
[米]デルタエアラインズ
――――――――――――――――――― 1月11日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 1月12日 (日) ――
特になし
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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