¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢ÅÚ»º¤ÇÂô»³Ìã¤Ã¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÅÚ»º¤ÇÂô»³Ìã¤Ã¤¿ÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤Âç¤¤Ê¤À¤ó¤´¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡ÖºòÆü¤¤¤Ä¤â¤Î¸âÉþ²°¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÅÚ»º¡×¤È¤À¤ó¤´¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö»ä¤Ï¤À¤À¤Á¤ãÆ¦¤È°ëÊÕ´¬¤¤ò¡ª¡×¤È¤À¤ó¤´¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂô»³¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥Þ¥¤¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ½Äê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂô»³¤Î¤ªÃÄ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£