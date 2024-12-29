£É£Ì£Ì£É£Ô¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç½é¹ÈÇò¥ê¥Ï¡¡£É£Ò£Ï£È£Á¡Ö£Ô£×£É£Ã£ÅÀèÇÚ¤¬Æ´¤ì¡×
¡¡¡ÖÂè£·£µ²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡£µ¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£É£Ì£Ì£É£Ô¤¬¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë£É£Ì£Ì£É£Ô¤Ï¡Ö£Í£á£ç£î£å£ô£é£ã¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡¡½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë£Í£Ï£Ë£Á¤Ï¡Öº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£×£É£Ã£Å¤ËÆ´¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÈÇò¤Ç¤Ï¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££É£Ò£Ï£È£Á¤Ï¡Ö£Ô£×£É£Ã£ÅÀèÇÚ¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÆ´¤ì¤Ç¤·¤¿¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤¤¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤¿¡£