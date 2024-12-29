¡Ö21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×à¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆüËÜ°é¤ÁáÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¥Î¥¨¤µ¤óºÇ¶¯¤Ç¤¹!¡×
¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ê¤Ï¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿
¡¡FRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÀ¥¤Ï¡Ö21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤¤Ã¤È¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ê¤Ï¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿°ì¤ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Î¥¨¥ë¤µ¤ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö21ºÐ¤â¤Ã¤Èµ±¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¥Î¥¨¤µ¤óºÇ¶¯¤Ç¤¹!¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ß¤¨¤ëÍÄ¤µ¤¬¾Â¤ÊÅ·ºÍ¥¢¥¤¥É¥ë&Å·ºÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤Î¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À21ºÐ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦ºÍÇ½°î¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Î¤Î¤¨¤Á¤ã¤ó!¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£