¡Ö»Ò¶¡¤«¤¡¡Á!!!¡×A¥Þ¥Ã¥½¤à¤é¤¤ã¤ß¤Ëµ¯¤¤¿»ÕÁö¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª´éÂæÌµ¤·¤ä¤Ç¡Á¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥â¥ó¤ÎCD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÀ¼
ÁêÊý¤ÎÅ¥¿ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤É¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢A¥Þ¥Ã¥½¤Î²ÃÇ¼¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¤Î¤à¤é¤¤ã¤ß¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÇ¼¤Ï¡Ö¡Ø¿ì¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¤¹¤Ù¤êÂæ¤·¤Æ¡Ù¡Ø´é¥±¥¬¤·¤¿¡Ù¡Ø·ì¤Ç¤¿¡Ù¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î¤à¤é¤¤ã¤ß¤Î´éÌÌ¤Ë¡¢»¤¤ê¤à¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê½ýÀ×¤¬»Ä¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÇ¼¤Ï¡ÖÁ´Æ°»ì¤à¤ê¤«¤â¡×¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤«¤¡¡Á!!!¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡Á¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡Á ²Ä°¦¤¤¤ª´éÂæÌµ¤·¤ä¤Ç¡Á¡×¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤ä¤Í¡Á¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥â¥ó¤ÎCD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£