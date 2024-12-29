ÅìÌ¾¹âÂ®¾å¤êÀþ¤ÇÊ£¿ôÂæ¤¬»ö¸Î¡¡°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥ÈICÉÕ¶á¡¡Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·
¡¡29Æü¸á¸å1»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©°½À¥»ÔÂç¾å2ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤êÀþ¤Ç¡¢¡Ö¾èÍÑ¼Ö5Âæ¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¼ÖÀþ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ôÂæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤¬¤¢¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Ê£¿ôÂæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡Êº¸¾å¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÂÂÚ¤¹¤ë¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å¤ê¼ÖÀþ=2024Ç¯12·î29Æü¸á¸å3»þ28Ê¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©°½À¥»Ô¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¥Ø¥ê¤«¤é¡¢ÀîÂ¼Ä¾»Ò»£±Æ
¡¡¸½¾ì¤Ï°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¡£ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¸á¸å4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤òÀèÆ¬¤ËÌó20¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁýÅÄÍ¦²ð¡Ë