パナマ運河、主権勝ち取った100年の歴史

パナマ運河のミラフローレス閘門を通過して太平洋に向かう貨物船。(8月28日撮影、パナマ市=新華社記者/趙凱)

【新華社パナマ市12月29日】米国のトランプ次期大統領は、中米のパナマ地峡を横断して太平洋とカリブ海を結ぶパナマ運河を「米国の重要な国家資産」と言い放ち、要求が受け入れられないなら「返還を求める」と脅迫した。パナマのムリノ大統領はすぐに声明を発表し、パナマ運河と隣接地域はパナマに帰属し、パナマの主権と独立に交渉の余地はないと強調した。

ムリノ大統領は、パナマの主権と尊厳は何世代にもわたるパナマ人が命を懸けて勝ち取ってきたと指摘。運河はすでにパナマ人の自律的な管理下にあり、剥奪できない国の重要財産となっており、いかなる外国勢力の支配も受けないと表明した。トランプ氏の発言は、世界の目を改めてパナマ運河へと、そしてパナマ人にとって決して忘れられない痛ましい歴史へと向けさせることになった。

運河のためにつくられた国

2019年、米国人が撮影したドキュメンタリー「パナマ運河(Panama Canal: A land divided - a world united)」が公開された。しかし、パナマ運河の「過去と現在」を紹介したという同作は、米国がパナマのコロンビアからの分離独立を扇動し、その後パナマ運河を支配、管理した約100年にわたる歴史には全く触れていない。

パナマ人歴史家マリクサ・ラッソ(Marixa Lasso)氏は著書「消された歴史:パナマ運河の語られざる物語(Erased: The Untold Story of the Panama Canal)」の中で、「運河を建設し、運河条約を締結して米国の利益を守るため、米国はパナマのコロンビアからの分離独立を支持し、姉妹共和国を解体した」と記している。

パナマ運河、主権勝ち取った100年の歴史

パナマの首都パナマ市のビル群。(8月27日撮影、パナマ市=新華社記者/李木子)

パナマは中米地峡の最も狭い場所に位置し、面積は7万5500平方キロ。中央を通るパナマ運河は、太平洋と大西洋を結ぶ海上輸送の要となっている。開通以来110年間、この「黄金の水路」は世界貿易に重要な貢献を果たすとともに、パナマの屈辱の血と涙が流れる舞台となり、強権を恐れず抵抗するパナマの人々の闘いを記録し、苦難を乗り越えたこの国の新たな道のりを見つめてきた。

1821年、パナマはスペインの植民地支配を脱し、大コロンビア共和国の一部となった。19世紀末、米西戦争に勝利した米国が事実上カリブ海の覇権を握ったことで、地峡運河の建設と管理の戦略レベルでの必要性がより差し迫ったものとなった。1903年1月、米国とコロンビアは「ヘイ・エラン条約」を結び、コロンビアが運河建設のため地峡の6マイル (約9.7キロ) 幅の土地を100年間、米国に譲渡することを規定した。同年8月、コロンビア議会は国家主権を損なうという理由で条約の批准を否決した。

1903年10月、当時のセオドア・ルーズベルト米大統領は友人に宛てた手紙でこう書いた。「ここだけの話だが、もしもパナマが独立国なら、または今すぐ独立を宣言するなら、非常にうれしく思う」

同年11月3日、米軍がパナマに上陸し、パナマはコロンビアから独立した。独立宣言からわずか15日後、パナマは米国の圧力の下、不平等な「パナマ運河条約」を締結した。条約に基づき、米国は1千万ドルの一時金と9年後からの年間25万ドルの使用料と引き換えに、運河を建設し、運河地帯を「永久に使用、占有、管理」する権利を取得した。セオドア・ルーズベルト大統領は非常に満足し、「これまでの外交の中で最も重要な行動」「私がパナマをつくった」と称した。1904年にパナマ運河の建設が開始され、10年後に長さ81.3キロの運河が開通した。

パナマ運河、主権勝ち取った100年の歴史

パナマ市にあるパナマ運河博物館内に展示されている1964年の国旗擁護運動で使われたパナマ国旗。(8月23日撮影、パナマ市=新華社記者/李木子)

この運河はパナマを二つに分けた。運河の中心線から両側16.09キロ、総面積1432平方キロに及ぶ土地が米国管理下の運河地帯とされた。運河地帯では、米政府が総督を任命し、米国旗がはためき、米国の法律が適用され、米軍が駐留しており、まさに「国の中の国」となっていた。

管理を容易にするため、米国は運河建設当初から運河地帯の住民の強制移住を開始した。多くの町が取り壊され、統計によると、1913〜16年の間に約4万人の住民がふるさとを追われた。

パナマの国際関係学者、フリオ・ヤオ氏は「米国がパナマ運河を建設したのは、米国の東海岸と西海岸の間の輸送を便利にするためだけではなかった。より重要な目的は、中米とラテンアメリカ地域全体を支配することだ」と指摘する。「それこそが19世紀以来、米国がひたすら追い求めてきたことだった」

「米国はパナマを否決したが、世界は米国を否決した」

20世紀前半、パナマは不平等な運河条約を改正しようと米国と幾度も交渉した。エジプトが1956年にスエズ運河の管理権を英仏から取り戻し、国有化したことは、パナマ国民を大いに勇気づけた。その後数年間、パナマでは反米抗議活動が頻発した。

パナマ運河、主権勝ち取った100年の歴史

パナマ市にあるパナマ運河博物館内に展示されている1964年の国旗擁護運動で使われたパナマ国旗。(8月23日撮影、パナマ市=新華社記者/李木子)

1964年1月9日、運河地帯にあった白人の米国人専用のバルボア高校が、2日間連続で星条旗だけを掲揚するという事件が起こった。公共の場で国旗を掲揚する際には両国の国旗を同時に掲揚しなければならないという運河地帯の規定に違反した。数百人のパナマ人学生が抗議のため、運河地帯の軍隊と警察が注視する中、パナマ国旗を掲げて高校に入り、パナマの地ではパナマ国旗を掲揚するよう求めた。

「米国人は私たちの国旗を乱暴に引き裂いた」。「国旗擁護運動」の一員だったフェデリコ・アルバラド・ブリッドさん(78)は当時を振り返る。衝突が激化する中、運河地帯の近くには怒ったパナマ人が続々と集まった。米軍はこれらの人々に発砲し、最終的に20人以上が死亡、数百人が負傷した。

米国の暴挙は国際社会の強い非難を引き起こし、運河と運河地帯に対する主権を取り戻すというパナマ国民の決意をますます強めた。パナマ政府は米国との国交を断絶し、国連と米州機構に告発した。国連は1973年3月にパナマ市で安全保障理事会の会合を開催した。

当時のパナマ指導者オマル・トリホス将軍は会合で演説し「われわれは過去も現在も未来も連邦州や植民地、保護国では断じてなく、米国旗の新しい星になるつもりもない」と述べた。この会合では、1903年の地峡運河に関する条約とその修正条約を撤廃し、公平公正な新条約の締結を支持し、パナマの全領土に対する実効的な主権を尊重するという決議案の表決が行われた。安保理理事国のうち13カ国が賛成したが、英国は棄権、さらに米国が拒否権を行使したため否決された。

パナマ運河、主権勝ち取った100年の歴史

パナマ市に立つ1964年の国旗擁護運動を記念するモニュメント。(8月24日撮影、パナマ市=新華社記者/李木子)

当時のパナマのタック外相は「米国はパナマを否決したが、世界は米国を否決した」という言葉を残している。トリホス政権でパナマ労働相を務めたロランド・ムルガス氏は、今でもこの言葉の背後にある決意と力を感じることができると当時を振り返る。運河問題におけるパナマ政府の毅然とした態度は尊敬すべきもので「これがパナマにかつてないほどの国際的な支持をもたらした」と語る。

トリホス氏と当時のカーター米大統領は1977年、新たな「パナマ運河条約」と「パナマ運河の永久中立と運営に関する条約」に調印した。1979年に発効した新条約は、1999年12月31日をもってパナマが運河の管理と防衛の全権を回復し、米軍は全て撤退すると規定していた。

1989年12月20日の侵攻

新条約には調印したものの、米国は運河の支配権を放棄するつもりはなかった。1978年に条約を批准する際、米上院は、米国が2000年以降もパナマ運河地帯に軍隊を駐留させ、「運河の中立を守る」ために軍事力を行使する権利を有すると規定する附則を追加した。パナマ国民はこれに強く反発した。

1980年代初頭には、パナマ国防軍司令官のマヌエル・アントニオ・ノリエガ将軍が同国の権力を掌握した。同氏は運河問題で強硬な姿勢を取り、米国に対し、新条約の各項の規定を履行し、運河地帯におけるパナマの完全な主権を回復するよう要求したが、これが米国を怒らせた。米国は1989年12月20日に軍隊をパナマへ侵攻させた。皮肉なことに、このむき出しの侵略行為には「ジャスト・コーズ(大義名分)」という作戦名が付けられていた。

この大規模な軍事作戦は10日以上続き、数万人の米軍兵士がパナマに侵攻し、ノリエガ政権は打倒された。逮捕されたノリエガ氏はこの侵攻について「ひとえに米国がパナマ運河の支配権を失うという事実を受け入れることを拒否したため」であり、「米国は独立し自立したパナマ人民を見たくなかったのだ」と述べている。

パナマ市のある公園に、パナマ政府が2016年に設立した「1989年12月20日委員会」の建物がある。米国によるパナマ侵攻の真相調査と犠牲者に関わる事務を担う同委員会のロランド・ムルガス委員長は「この日付はパナマ国民全体にとって大きな意味を持つ。侵攻はわが民族の尊厳を破壊した。米国人は民主主義を口実にわが国を侵略したのだ」と語る。

同委員会は今年9月、犠牲者のリストを更新した。リストに記載された犠牲者は441人で、最年少は生後1カ月、最年長は84歳だった。2022年、パナマ政府は毎年12月20日を「国家追悼日」と定めた。併せて、米国のパナマ侵攻の歴史もパナマの学校教科書に書き入れられた。

パナマ運河、主権勝ち取った100年の歴史

パナマ市にあるパナマ運河庁。(8月24日撮影、パナマ市=新華社記者/李木子)

運河と国の真の主に

1999年12月31日、パナマ運河庁の前にパナマ国旗がゆっくりと掲揚され、パナマ政府は正式に運河の主権を取り戻した。当時のミレヤ・モスコソ大統領は国旗掲揚式で、パナマの人々が何世代にもわたって闘ってきた目標がついに達成されたと述べ、「パナマ運河は私たちのものだ」と宣言した。

1975年からパナマ運河で働き、2012年から19年まで運河庁の長官を務めたホルヘ・ルイス・キハーノ氏は、米国が運河の主権を引き渡した当時の光景を今もよく覚えている。「それは心を打つ瞬間だった。前日の午後に米国の国旗が降ろされ、当日パナマ国旗が掲揚された後、米国旗が掲揚されることはなくなった」

二つの海を結ぶこの通路はこうして真の意味で「パナマ人のパナマ運河」となった。パナマ政府は運河地帯に警察署と裁判所を設置し、パナマの法律を施行し、以前は米国が握っていた通航船舶へのサービスによる権益を徐々に回復し、運河地帯の鉄道と港湾の運営を支えている。

世界の貿易貨物の約5%が現在、この運河を通過して運ばれている。運河の優位性を生かし、パナマは地域の貿易、海運、金融のセンターとなっている。

今年は「国旗擁護運動」から60年に当たる。バルボア高校の跡地では、この闘争を記念する「永遠の火」が明るく燃えている。パナマ運河博物館では、米軍によって引き裂かれたパナマ国旗が展示され、多くの来館者が足を止めている。

フリオ・ヤオ氏は、痛ましい歴史はパナマ人に、独自の発展とより多元的な国際協力を求めることを教えてくれたと考えている。「植民地化や干渉、操作を受けながらも、われわれは目覚めることができた。パナマにとって、グローバルサウスの国々と手を携え発展することは、未来のための正しい道だ」