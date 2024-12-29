£Â£±ÀçÂæ£¸£¹£Å£Ò£Ó¡¡¥Û¡¼¥à¤ÇÄ¹ºê¤Ë£·£¶¡½£·£°¾¡Íø¡¡Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤ÇÂÔË¾¤Î¥Û¡¼¥à£±£±Àï¤Ö¤êÇòÀ±
¢¡£Â£±¥ê¡¼¥°Âè£±£µÀá¡¡ÀçÂæ£¸£¹£Å£Ò£Ó£·£¶¡½£·£°Ä¹ºê¡Ê£²£¹Æü¡¦¥«¥á¥¤¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ¡Ë
¡¡ÃÏ¶è£¸°Ì¤ÎÀçÂæ£¸£¹£Å£Ò£Ó¤ÏÀ¾ÃÏ¶è£³°Ì¤ÎÄ¹ºê¤Ë£·£¶¡½£·£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£±£°·î£²£·Æü¤Î±ÛÃ«Àï°ÊÍè¡¢£±£±Àï¤Ö¤ê¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£²£±¡½£²£¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âè£²¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡Ê£Ñ¡Ë¤Ë¡¢¼«Ëý¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ£´£±¡½£³£¸¤ÈµÕÅ¾¡£Âè£³£Ñ¤ÏÅÓÃæ¤Ç£±£±Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬£´ÅÀº¹¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Âè£´£Ñ¤Ç¤Ï£Ð£Æ¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ö¡¼¥¹¡Ê£³£°¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬¤µ¤¨¤ÆÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢£¶ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£¶¾¡£²£°ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡¢ÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¡£