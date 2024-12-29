½éVÁÀ¤¦·§ËÜ¤ÎÂçÄÅ¡¢½éÀï²÷¾¡¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Âè2Æü
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤Ï29Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çð¤ÎÍÕ¸ø±àÁí¹ç¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤Ç1²óÀï15»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÏÊ¡°æ¾¦¤Ë4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Æü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë¤ÏÃíÌÜFW¹â²¬¤¬3¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢À¾ÌÜ¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤Ë6¡½1¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÊ¡²¬¤Ï¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤È0¡½0¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤ò5¡½3¤ÇÀ©¤·¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÏÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÎ¶Ã«ÉÙ»³¤È¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¡ÊÀÐÀî¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ÅìËÌ³Ø±¡¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡¢ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¡¢ÀÅ²¬³Ø±à¡¢ÂìÀîÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ê¤É¤â2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤Ç5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï31Æü¤Î2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£