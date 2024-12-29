£Ò£É£Ú£É£Î²¦¼Ô¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¡Ö£Õ£Æ£Ã¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡¡¸½²¦¼Ô¤ÏÆ±Ìç¤â¡ÖÍè¤ë¤Ê¤éÄ©Àï¼õ¤±¤ë¤è¤È¸þ¤³¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£Å£Æ£Ã£²³¬µé²¦¼Ô¤Î¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼¡Ê£³£µ¡Ë¡áÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡á¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦²¦¼Ô¡¦ËÙ¸ý¶³»Ê¡Ê£³£´¡Ë¡á¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡á¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ÄÊÌµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½¤ÅÍ£²³¬µé²¦¼Ô¡¦¿·°æ¾æ¤ò£±²ó£Ô£Ë£Ï¤ËÁò¤Ã¤¿¥º¡¼¥ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Åª¤ÊÂÇ·â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¿ÈÄ¹¤â¥ê¡¼¥Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤¤Áê¼ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡ÊÂÇ·â¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ë¤±¤Ã¤³¤¦¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤âÌýÃÇ¤·¤¿¤éÉé¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥¿¤·¤¿¤éÉé¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²üÂÕ¤ê¤Ê¤·¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ÖÂÐºöÎý½¬¤Ç¿ÈÄ¹¤Î¹â¤¤Áê¼ê¤È¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö£Ë£Ï¤Ç¤â°ìËÜ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¶Ë¤á¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´°Á´·èÃå¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ËÙ¸ý¤Ï¡Ö£Õ£Æ£Ã¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¡Ê£Õ£Æ£Ã¤ò¡Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤È¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤¤¤¦¡£
¡¡¸½£Õ£Æ£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÏÄ«ÁÒ³¤¤ÎÄ©Àï¤ò£²¥é¥¦¥ó¥É°ìËÜ¾¡¤Á¤ÇÂà¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÆ±Ìç¤À¤¬¡¢¡Ö¥¸¥à¤Ç¤â¤è¤¯ÏÃ¤¹¤±¤É¡¢Íè¤ë¤Ê¤éÄ©Àï¼õ¤±¤ë¤è¤È¸þ¤³¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤±¤É¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÆ±ÌçÂÐ·è¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£