ÂçÊ¬»Ô¤Î»Ô¾ì¤ÇÀÄ²ÌÉôÌç¤Î¥»¥êÇ¼¤á¡¡¹ó½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê
º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È3Æü¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ïº£Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÀÄ²ÌÉôÌç¤Î¥»¥ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Î¸øÀßÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¤Ç¤Ï29ÆüÄ«¡¢ÀÄ²ÌÉôÌç¤Î¥»¥êÇ¼¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ô¾ì¤ÏÂçÀª¤Î¶È¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï²Æ¾ì¤Î¹â²¹¤Ç¡¢½©°Ê¹ß¤Ë¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î¤âÁ´ÂÎ¤ÎÆþ²ÙÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ê¿¶ÑÃ±²Á¤âÎãÇ¯¤è¤ê¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÅß¾ì¤Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÂçº¬¤äÇòºÚ¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´Ý²ÌÂçÊ¬ÂçÆ±ÀÄ²ÌÌîºÚÉô¡¡´äÈø²Å¿ÃÉôÄ¹¡Ë¡Öº£Ç¯¤Ï°ìÇ¯¤º¤Ã¤ÈÌîºÚ¤¬¹âÃÍ¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÅ¬Àµ²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿å»ºÉôÌç¤Î¥»¥êÇ¼¤á¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Î½é¥»¥ê¤ÏÀÄ²Ì¡¦¿å»º¤È¤â¤Ë1·î5Æü¤Ç¤¹¡£