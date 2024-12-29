¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¥«¡¼¥É¤Ï»ÖÅÄ¡¦¾¾»³¥Ú¥¢¤¬¸Þ½½Íò¡¦Ý¯ËÜ¥Ú¥¢¡¡¤É¤Á¤é¤âÁ´ÆüËÜ½éV¤«¤«¤ë
¡þÂè78²óÁ´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ(29Æü¡¢ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶)
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡¦¾¾»³ÆàÌ¤ÁÈ¤Î¡È¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡É¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤à¤È¡¢½à·è¾¡¤ÏÂçÃÝË¾·î¡¦¹â¶¶ÈþÍ¥ÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£
Âè1¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¤½¤Î¸å2¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¡¢2-1(16-21¡¢21-19¡¢21-15)¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÅÏÊÕÍ¦ÂçÁª¼ê¤È¤Î¡È¥ï¥¿¥¬¥·¥Ú¥¢¡É¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤·¤¿¸Þ½½ÍòÍ¼ÓÁª¼ê(µìÀ«¡¦ÅìÌî)¤Ï¡¢¸ÞÎØ°Ê¹ß¥Ú¥¢¤òÁÈ¤àÝ¯ËÜ°¼»ÒÁª¼ê¤ÈÄ©¤àÁ´ÆüËÜ¤Ç¤¹¡£
½à·è¾¡¤ÏÊ¡ÅçÍ³µª¡¦¾¾ËÜËãÍ¤ÁÈ¤È·ãÆÍ¡£Âè1¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2-1(19-21¡¢21-18¡¢21-19)¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤Á¤é¤â½éÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤ÏÂç²ñºÇ½ªÆü30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£