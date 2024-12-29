¾è¤ì¤ë´³»Ù¡©»û¤ÎËÜÆ²¤ËµðÂç¤ÊÇò¥Ø¥ÓÅÐ¾ì¡¢¿·Ê¹»æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À©ºî
¡¡µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤ÎËÌ¸þ»³ÉÔÆ°±¡¤ÎËÜÆ²¤Ë¡¢¿·Ç¯¤Î´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÂç¤¤ÊÇò¼Ø¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¡£
°ìÀÚ¤Î´ê¤¤¤¬¡¢¤«¤Ê¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÇ¡°ÕÊõ¼î¡×¤Î·Á¤Î»æ¤Ë´ê¤¤¤´¤È¤ò½ñ¤¡¢¥Ø¥Ó¤Î¥¦¥í¥³¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÅ½¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï26Ç¯£±·î¤Ë¤ªÊ²¡Ê¤¿¡Ë¤¾å¤²¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À=2024Ç¯12·î21Æü¡¢µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¡¢º´Æ£»ü»Ò»£±Æ
¡¡À©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Ê¹»æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Ê¤ó¤á¤ó¤è¤·¤³¤µ¤ó¡£Æ°Êª¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Âç¾®ÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Õ¤À¤ó¤Ï¿·Ê¹»æ¤ò»È¤¦¤¬¡¢À»¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤¥Ø¥Ó¤òºî¤í¤¦¤È¡¢É½ÌÌ¤ËÇò¤¤¾ã»Ò»æ¤ò»È¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¸ý¸µ¤ËÇËËâÌð¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢±¨Ë¹»Ò¡Ê¤¨¤Ü¤·¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥ó¥«¥óË¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤ó¤á¤ó¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¤ò·ù¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç²Ä°¦¤¯ºî¤í¤¦¡×¤È¡¢ÌÜ¤È¸ý¤ËÉ½¾ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¡¢ÇØÃæ¤ËºÂÉÛÃÄ¤ò£²Ëç»Å¹þ¤ó¤ÇÂç¿Í¤¬¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ëµ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥í¥³¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡ÖÇ¡°ÕÊõ¼î¡×·Á¤Î»æ¤¬¤¢¤ê¡¢´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤ÆÅ½¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡À©ºî¤·¤¿¤Ê¤ó¤á¤ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¤Ë¤Ï¥Ä¥Á¥Î¥³¤Ç¤¹¤«¡©¤ÈÊ¹¤¯»²ÇÒµÒ¤â¤¤¤Æ¡¢»ä¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾è¤ì¤ë´³»Ù¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍè¤Æ¸«¤Æ¾è¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡»²ÇÒ»þ´Ö¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡£25Ç¯10·î¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤¿»æ¤Ï26Ç¯1·î16Æü¤Ë¤ªÊ²¡Ê¤¿¡Ë¤¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Êº´Æ£»ü»Ò¡Ë