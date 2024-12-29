¥Õ¥¸ÁÒÅÄÂçÀ¿¥¢¥Ê¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ç¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¡Ö¹¢É÷¼Ù¡×½÷Í¥¤Ø¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡õÀ¼³Ý¤±¡¡µ¤¸¯¤¤¤¬¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£²£°£²£´ºÇ¸å¤Î£Ç£É¡ÖÅìµþÂç¾ÞÅµ¡×¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡¢¥Ê¥¤¥Ä¡¦ÅÚ²°¿Ç·¡¢²¬ÅÄ¼Ó²Â¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î£Í£Ã¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤Ï¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¤ÇÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£¤È¤â¤Ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÁÒÅÄÂçÀ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤¢¤Î¡Ä¤ªÀ¼¡ÄÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤½¤Ã¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢º£Ä«¡¢¤Î¤ÉÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ç®¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄËÜÅö¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÒÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¶¶ËÜ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¡ÖÀ¼¤À¤±¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊý¡¢¼þ¤ê¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Í¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¥¦¥£¥¹¥Ñ¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤Í¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È½À¤é¤«¤¤µ¤¸¯¤¤¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£