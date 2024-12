ILLIT¡¢ÆüËÜ¤ÇÇ¯ËöÆÃÈÖ¤ËÂ³¡¹¤È½Ð±é¡ªÈäÏª¶Ê¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤òÁí¤Þ¤È¤á!!

ガールズグループILLIT(アイリット)が日本の年末特番に引っ張りだこだ。12月27日にテレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』、28日に日本テレビ系『発表!今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜』に出演し、スペシャルステージを披露した。

テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』では、大ヒット曲『Magnetic』を披露。ピンクで統一されたポップな衣装を纏ったメンバーは、幕張メッセイベントホールのセンターステージに登場し、自由でハツラツとしたパフォーマンスで観客の視線を釘付けにした。トークコーナーでは司会のタモリとメンバーMOKAが同じ福岡出身という話題で花咲いた。

続いて28日に出演した日本テレビ系『発表!今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜』では、”世界の新人賞を総なめ ルーキー・オブ・ザイヤー”という紹介を受け、最新曲『Cherish (My Love)』を披露。白シャツとベストの制服風の衣装で、『君』の気持ちが気になるが、それよりも『君』を好きな私の感情の方が大切だという想いを歌った。

さらに、白と水色の清涼感あふれる衣装で再び登場したILLITは、ガンバレルーヤとの一夜限りのスペシャルコラボレーションステージで『Magnetic』を披露。以前大反響を呼んだコラボを再び見ることができ、今回もSNSで話題を呼んだ。

スペシャルコラボを経てILLITは『嬉しくて楽しくて、幸せでした!』と感想を伝えた。また、Spotifyの再生回数を基に集計された番組独自の『今年イチバン聴いた歌TOP100』ランキングでは『Magnetic』が14位にランクイン。K-POP楽曲の中では最高位を記録し、ここでも日本国内での人気を立証した。

ILLITの1st Mini Album ‘SUPER REAL ME’タイトル曲『Magnetic』は、過去にもK-POPデビュー曲として史上初の米ビルボードのメインソングチャート『ホット100』(4月20日付)と英『オフィシャルシングルトップ100』(4月5日付)にランクイン。直近ではSpotifyで12月25日基準で累積5億ストリーミングを突破し、歴代K-POPグループデビュー曲の中で最短期間(音源が公開されてから275日)を記録した。また、Apple Music、YouTube、TikTokなど各種年間チャートでK-POP楽曲の中で最高順位を獲得し、華々しい記録をもって“スーパー新人”としての実力を誇った。

2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’に収録された『Cherish (My Love)』もMVは公開から16時間で1000万回再生を越え、2nd Mini Album ‘I'LL LIKE YOU’は、CD初動販売量(発売直後1週間のアルバム販売量が38万2621枚を記録するなど、デビューアルバムの成績を更新し続けている。

ILLITは、引き続き日本での積極的な活動を控えている。30日TBS系『第66回 輝く!日本レコード大賞』には、少女時代(第52回)、2NE1(第53回)に続き13年ぶりに新人賞を受賞し出演。そして31日NHK『第75回NHK紅白歌合戦』初出演をもって2024年を華やかに締めくくる見通しだ。引き続きILLITの活躍に注目が集まっている。