3Âç²ñ¤Ö¤ê½Ð¾ì¡Ä4ÅÙÌÜÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹ÅìÊ¡²¬¤¬¾°»Ö·âÇË¤Ç2²óÀï¤Ø¡ª GK¸åÆ£Þ«ÂÀ¤¬PKÀï¤Ç¼ì·®¤Î¥»¡¼¥Ö¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Û
29Æü¡¢Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç¤Ï¾°»Ö¹â¹»(Ê¡Åç)¤ÈÅìÊ¡²¬¹â¹»(Ê¡²¬)¤¬ÂÐÀï¡£ÅìÊ¡²¬¤¬0-0¤«¤é¤ÎPKÀï¤ò5-3¤ÇÀ©¤·¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
4Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾°»Ö¡¢ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ3Âç²ñ¤Ö¤ê23²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÅìÊ¡²¬¡£¤É¤Á¤é¤â¹¶·â¤ËÆÃ¿§¤ò»ý¤Á¡¢ÅìÀ¾¤ÎU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¶¯¹ë¤À¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤ëÅ¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¡ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¡É¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¾°»Ö¤ÈÅìÊ¡²¬¡¢¤É¤Á¤é¤â·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼¡Âè¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¾°»Ö¤Ï32Ê¬¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÎFWÌðºê¥ì¥¤¥¹¤ò²¼¤²¡¢¼ç¾¤ÎFWÀé½»ßº±û¤òÅêÆþ¡£Àé½»¤Ï37Ê¬¡¢Éâ¤¶Ì¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤º¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È»î¹ç¤Î¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡£
71Ê¬(40Ê¬¥Ï¡¼¥Õ)¡¢¾°»Ö¤ÏÀé½»¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¤¹¤«¤µ¤ºº¸Â¥Ü¥ì¡¼¡£NACK5¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤¬¡¢¥ß¡¼¥È¤·¤¤ì¤º¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¤Ø¡£
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾°»Ö¤¬¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸òÂå¡£GKÌîÅÄ³¾¤ò²¼¤²¡¢GK¿ËÀ¸Åì¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¼ç¿³¤ÎÄ¹¤¤¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¡¢¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤ÏPKÀï¤Ø¡£
PKÀï¤Ï¡¢Àè¹¶ÅìÊ¡²¬¡¢¸å¹¶¾°»Ö¡£
¸ß¤¤¤Ë1¿ÍÌÜ¤«¤é3¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬À®¸ù¤·¡¢4¿ÍÌÜ¤ÏÅìÊ¡²¬¤¬À®¸ù¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¾°»ÖDFÀ¾´ÛÍ¥¿¿¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏÅìÊ¡²¬GK¸åÆ£Þ«ÂÀ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÅìÊ¡²¬¤Ï5¿ÍÌÜ¤¬À®¸ù¤·¡¢PKÀï¤ò5-3¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¾¡Íø¤·¤¿ÅìÊ¡²¬¤Ï¡¢31Æü¤Î2²óÀï¤ÇÀµÃÒ¿¼Ã«¹â¹»(ºë¶Ì)¤È±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¾°»Ö 0-0(PK:5-3) ÅìÊ¡²¬
4Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾°»Ö¡¢ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ3Âç²ñ¤Ö¤ê23²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÅìÊ¡²¬¡£¤É¤Á¤é¤â¹¶·â¤ËÆÃ¿§¤ò»ý¤Á¡¢ÅìÀ¾¤ÎU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¶¯¹ë¤À¡£
¼¡Âè¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¾°»Ö¤Ï32Ê¬¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÎFWÌðºê¥ì¥¤¥¹¤ò²¼¤²¡¢¼ç¾¤ÎFWÀé½»ßº±û¤òÅêÆþ¡£Àé½»¤Ï37Ê¬¡¢Éâ¤¶Ì¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤º¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È»î¹ç¤Î¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡£
71Ê¬(40Ê¬¥Ï¡¼¥Õ)¡¢¾°»Ö¤ÏÀé½»¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¤¹¤«¤µ¤ºº¸Â¥Ü¥ì¡¼¡£NACK5¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤¬¡¢¥ß¡¼¥È¤·¤¤ì¤º¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¤Ø¡£
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾°»Ö¤¬¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸òÂå¡£GKÌîÅÄ³¾¤ò²¼¤²¡¢GK¿ËÀ¸Åì¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¼ç¿³¤ÎÄ¹¤¤¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¡¢¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤ÏPKÀï¤Ø¡£
PKÀï¤Ï¡¢Àè¹¶ÅìÊ¡²¬¡¢¸å¹¶¾°»Ö¡£
¸ß¤¤¤Ë1¿ÍÌÜ¤«¤é3¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬À®¸ù¤·¡¢4¿ÍÌÜ¤ÏÅìÊ¡²¬¤¬À®¸ù¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¾°»ÖDFÀ¾´ÛÍ¥¿¿¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏÅìÊ¡²¬GK¸åÆ£Þ«ÂÀ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÅìÊ¡²¬¤Ï5¿ÍÌÜ¤¬À®¸ù¤·¡¢PKÀï¤ò5-3¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¾¡Íø¤·¤¿ÅìÊ¡²¬¤Ï¡¢31Æü¤Î2²óÀï¤ÇÀµÃÒ¿¼Ã«¹â¹»(ºë¶Ì)¤È±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¾°»Ö 0-0(PK:5-3) ÅìÊ¡²¬