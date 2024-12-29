¸Ä¿Íµ»¤«¤éÀèÀ©µö¤¹¤â°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤¬6È¯µÕÅ¾¡ª ½é½Ð¾ì¤ÎÌÀÀ¿¤òÇË¤ê½éÀïÆÍÇË¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Û
29Æü¡¢Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ(°¦ÃÎ)¤ÈÌÀÀ¿(Åçº¬)¤¬ÂÐÀï¡£°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤¬6-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
5Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡£°ìÊý¤ÎÌÀÀ¿¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÁª¼ê¸¢¤ËÎ×¤ó¤À¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤¬²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤Ë¡£°ìÊý¤ÎÌÀÀ¿¤â¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÃÓÅÄÎ¶¿´¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¹¶Àª¤Î°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Ï23Ê¬¡¢¿åÌîºù²ð¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤«¤é³÷ÃÏÁÔÂÁ¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï27Ê¬¤ÎÌÀÀ¿¡£¹â¶¶À±ÏÂ¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ò¼è¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥¡¼¥×¡£°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¥¿¡¼¥ó¤«¤éº¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¿¯Æþ¤·¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢GK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î2Ê¬¸å¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¡£¿ùËÜÍª¸ç¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³÷ÃÏÁÔÂÁ¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÃúÇ«¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë31Ê¬¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Ï¿ùËÜ¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤Ë¿åÌî¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤º¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤«¤é»°²¬Í¥¤Î¥ß¥É¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤Ê¤¤¡£
36Ê¬¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤ÏÁá¤¯¤âÁª¼ê¸òÂå¡£ÀÆÆ£µ³»Î¤ò²¼¤²¤Æ´ä´Ö¾æ°ìÏº¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È3Ê¬¸å¤Ë°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤¬µÕÅ¾¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¿åÌî¤¬¿ùËÜ¤ËÍÂ¤±¤ë¤È¡¢¿ùËÜ¤¬Ç´¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËºÆ¤Ó¿åÌî¡£±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢»°²¬Í¥¤Îº¸CK¤«¤é¥Ë¥¢¤Ç¿ùËÜ¤¬¤½¤é¤¹¤È¡¢º®Àï¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î´ä´Ö¡£ÌÀÀ¿¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÌÀÀ¿¤ÏÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¸åÈ¾¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤Ï°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡£43Ê¬¡¢±¦CK¤ò°ìÅÙ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ìÄ¾¤¹¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò»³ºê±ÍÂÀ¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
47Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤â±¦CK¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¹¾ÀîÆØºÈ¤¬¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Ë5ÅÀÌÜ¡£ÌÀÀ¿¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Ù¤¯·ä¤ò¸«¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢È¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡£
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Ï67Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¡£´ä´Ö¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¿åÌî¤¬ÎäÀÅ¤ËGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÀ©¤¹¤ë¡£
¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿ÌÀÀ¿¤À¤¬¡¢72Ê¬¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¡£±¦CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÃÓÅÄ¤¬È¿±þ¤·º¸Â°ìÁ®¡£¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ë¡£
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ïº¸CK¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÆ£°æÎÉÂÀ¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¡£3ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò³ð¤¨¤¿¡£
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ 6-3 ÌÀÀ¿
¡Ú°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Û
³÷ÃÏÁÔÂÁ(Á°29)
¿åÌîºù²ð(Á°39¡¢¸å27)
´ä´Ö¾æ°ìÏº(Á°40¡Ü2)
»³ºê±ÍÂÀ(¸å3)
¹¾ÀîÆØºÈ(¸å7)
¡ÚÌÀÀ¿¡Û
OG(Á°27)
ÃÓÅÄÎ¶¿´(¸å32)
Æ£°æÎÉÂÀ(¸å40¡Ü1)
5Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡£°ìÊý¤ÎÌÀÀ¿¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÁª¼ê¸¢¤ËÎ×¤ó¤À¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤¬²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤Ë¡£°ìÊý¤ÎÌÀÀ¿¤â¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÃÓÅÄÎ¶¿´¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¹¶Àª¤Î°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Ï23Ê¬¡¢¿åÌîºù²ð¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤«¤é³÷ÃÏÁÔÂÁ¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï27Ê¬¤ÎÌÀÀ¿¡£¹â¶¶À±ÏÂ¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ò¼è¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥¡¼¥×¡£°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿¥¿¡¼¥ó¤«¤éº¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¿¯Æþ¤·¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢GK¤¬ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë31Ê¬¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Ï¿ùËÜ¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤Ë¿åÌî¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤º¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤«¤é»°²¬Í¥¤Î¥ß¥É¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤Ê¤¤¡£
36Ê¬¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤ÏÁá¤¯¤âÁª¼ê¸òÂå¡£ÀÆÆ£µ³»Î¤ò²¼¤²¤Æ´ä´Ö¾æ°ìÏº¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È3Ê¬¸å¤Ë°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤¬µÕÅ¾¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¿åÌî¤¬¿ùËÜ¤ËÍÂ¤±¤ë¤È¡¢¿ùËÜ¤¬Ç´¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËºÆ¤Ó¿åÌî¡£±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢»°²¬Í¥¤Îº¸CK¤«¤é¥Ë¥¢¤Ç¿ùËÜ¤¬¤½¤é¤¹¤È¡¢º®Àï¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î´ä´Ö¡£ÌÀÀ¿¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÌÀÀ¿¤ÏÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¸åÈ¾¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤Ï°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡£43Ê¬¡¢±¦CK¤ò°ìÅÙ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ìÄ¾¤¹¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò»³ºê±ÍÂÀ¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
47Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤â±¦CK¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¹¾ÀîÆØºÈ¤¬¥ß¥É¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Ë5ÅÀÌÜ¡£ÌÀÀ¿¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Ù¤¯·ä¤ò¸«¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢È¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡£
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤Ï67Ê¬¤Ë¥À¥á²¡¤·¡£´ä´Ö¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¿åÌî¤¬ÎäÀÅ¤ËGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÀ©¤¹¤ë¡£
¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿ÌÀÀ¿¤À¤¬¡¢72Ê¬¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤ë¡£±¦CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÃÓÅÄ¤¬È¿±þ¤·º¸Â°ìÁ®¡£¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ë¡£
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ïº¸CK¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÆ£°æÎÉÂÀ¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ï¡¼¥Õ¥Ü¥ì¡¼¡£3ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò³ð¤¨¤¿¡£
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ 6-3 ÌÀÀ¿
¡Ú°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Û
³÷ÃÏÁÔÂÁ(Á°29)
¿åÌîºù²ð(Á°39¡¢¸å27)
´ä´Ö¾æ°ìÏº(Á°40¡Ü2)
»³ºê±ÍÂÀ(¸å3)
¹¾ÀîÆØºÈ(¸å7)
¡ÚÌÀÀ¿¡Û
OG(Á°27)
ÃÓÅÄÎ¶¿´(¸å32)
Æ£°æÎÉÂÀ(¸å40¡Ü1)