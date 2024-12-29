Àµ·î¤Ë¤«¤«¤»¤Ê¤¤¤ªÌß¡£¹­Åç»ÔÆâ¤ÎÌßÅ¹¤Ç¤ÏÀµ·î¤ò¹µ¤¨¡¢ÌëÃæ¤«¤éÌßºî¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌÀ¼££´£°Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¡¢¹­Åç»ÔÀ¾¶è¤Î¡ÖÎÓ¤ÎÌß¡×¤Ç¤Ï¸áÁ°£±»þ¤«¤éÌß¤ò¤Ä¤¯¤Ê¤ÉÀµ·îÍÑ¤Îºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Çã¤¤½Ð¤·¤ËÍè¤¿¤ªµÒ¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÎÌß¤Ï¡¢Ì£¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç ¤ª»¨¼Ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

º£Ç¯¤Ï¡¢¥³¥áÉÔÂ­¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÌß¤ÎÃÍÃÊ¤ò£±³ä¤Û¤ÉÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢²Æ¤ÎÌÔ½ë¤Ê¤É¤¬¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¿·ÊÆ¤Ë±Æ¶Á¤·Ìß¤¬¤«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì£¤äÉÊ¼Á¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¢£ÎÓ¤ÎÌß ÎÓ½¨¼ù¼ÒÄ¹

¡ÖÂÐ±þ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±Ç¯´ÖÌµ»ö¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÄí¤Î»¨¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×

¡ÖÎÓ¤ÎÌß¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£