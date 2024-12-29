¡ÚRIZIN¡Û¡Öµ¤¹ç¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¡¢¡È4»î¹çÏ¢Â³KO¡É¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦¡¡¡Ö»¦µ¤¤°¤ë¤Ã¤¿ÀéÍµ¤ò¸«¤»¤ë¡×
RIZIN10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç³¢ÆüÂç²ñ¡ÖRIZIN DECADE¡×¤¬31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Âè3Éô¤Î¡ÖYogibo presents RIZIN.49¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¤¬29Æü¡¢»î¹çÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¢£¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤Ø¤ÎìÅÍß¤µ¤ä³Ð¸ç¤¬°ÊÁ°¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×
ÎëÌÚ¤Ïº£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜµ¤¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤ò¶¯Ä´¡£
Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÏÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Þ¥Ã¥Á¡£Á°²ó¤Ï²¦¼Ô¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬400¥°¥é¥à¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤Ë¤è¤ê²¦ºÂÇíÃ¥¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤Î¤â¤È»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤ï¤º¤«179ÉÃ¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬ÎëÌÚ¤òÁò¤ë¤â¡¢·ë²Ì¤Ï¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊÌµ¸ú»î¹ç¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Îー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¡Éé¤ÇÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸È¾²Ä¤¸¤ã¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë·Þ¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Èµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¶¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç³ÊÆ®µ»¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤È¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë¡×¤È³ÊÆ®µ»¤Ø³Ý¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥¯¥ì¥Ù¥ëÀï¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤Ø¤ÎìÅÍß¤µ¤ä³Ð¸ç¤¬°ÊÁ°¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥¯¥ì¥Ù¥ëÀï¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ò´Þ¤àº£¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç°ìÀï°ìÀï¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«¤»¤ë¤Èµ¤¹ç¤Ï½½Ê¬¤À¡£
Âç³¢ÆüÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥«ー¥É¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖThis is MMA¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÇ¯¤ÎºÇ¸å¤Ë³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öµ¤¹ç¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È»î¹ç¤ÏÀª¤¤¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤È¤·¤¿¡£