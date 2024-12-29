Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

29ÆüÄ«¡¢´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à59ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì´Ø»Ô¸·ÈþÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¢º´Æ£À¬¹°¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤¹½»Âð¤Ç¡¢29Æü¸áÁ°6»þÈ¾²á¤®¡¢¡Ö½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð»ö¤ÎÄ¾¸å¤«¤éº´Æ£¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃËÉ¤È¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£