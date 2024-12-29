第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チームの１〜１０区登録と補欠登録６選手を発表した。往路（２日）、復路（３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能で、各校ともに補欠登録した主力選手を勝負区間に投入する。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。

２年連続８度目の優勝を目指す青学大は今季、絶好調の鶴川正也（４年）を３区に登録した。鶴川は３年時まで箱根駅伝未経験だが、今年は６月の日本選手権５０００メートルでは屋外レース日本人学生歴代最高（当時）の１３分１８秒５１で走破。出雲駅伝（１０月１４日）１区、全日本大学駅伝（１１月３日）２区で区間賞を獲得した。箱根駅伝初出場ながら切り札として期待される。前回２区で歴代４位（日本人歴代２位）の１時間６分７秒の好記録で区間賞を獲得した黒田朝日（３年）、前回３区で日本人歴代最高タイム（５９分４７秒）で区間賞を獲得した太田蒼生（４年）は補欠登録。当日変更で、黒田朝日は２区に登録されている弟の然（１年）と交代が濃厚。太田は４区出陣が見込まれる。原晋監督（５７）は太田と黒田朝を「駅伝男」と呼び、絶対の信頼を寄せている。５区には前回２位の若林宏樹（４年）、６区には前回２位の野村昭夢（４年）が順当に登録され、山区間も盤石だ。今大会に向けて「あいたいね大作戦」を発令した原監督は「『あいたいね指数』は８０％まで上がってきています。当日に１００％に上がります」と自信を見せた。

出雲駅伝と全日本大学駅伝で快勝し、悲願の初優勝と史上６校目の３冠を目指す国学院大は２区にエースで主将の平林清澄（４年）、３区に副将の山本歩夢（４年）、５区に堅実な走りが持ち味の高山豪起（３年）、６区にスピードランナーの嘉数純平（３年）を登録。補欠には出雲駅伝４区、全日本大学駅伝５区で連続区間賞を獲得した野中恒亨（２年）をはじめ、青木瑠郁（３年）、上原琉翔（３年）、辻原輝（２年）の主力４選手を温存。前田康弘監督（４６）は「当日変更で４人、５人を投入します」と戦略の一端を明かした。

前回２位で連覇を目指す駒大は１区に帰山侑大（３年）、２区にエースの篠原倖太朗（４年）、６区に前々回区間賞の伊藤蒼唯（３年）を登録した。前々回５区４位で今季は全日本大学駅伝で最長区間の８区で区間賞を獲得した山川拓馬（３年）、篠原と並ぶエースの佐藤圭汰（３年）は補欠に登録。山川は５区出陣が濃厚。故障のため、出雲駅伝、全日本大学駅伝は欠場した佐藤について藤田敦史監督（４８）は「佐藤は走ります」と明言。佐藤の復活が駒大の鍵を握る。

前哨戦の出雲駅伝、全日本大学駅伝はいずれも国学院大が優勝、駒大が２位、青学大が３位だった。さらに上位６校まで順番は同じ（出雲５位の米国アイビーリーグ選抜を除く）で、創価大、早大、城西大と続く。３強と４番手以降には差があり、最終決戦の箱根路でも３強が優勝争いの中心となる。ただ、爆発力があるエース吉田響（４年）を擁する創価大、バランスが整った早大、「４代目・山の神」の有力候補の斎藤将也（３年）を軸に戦う城西大、上位１０人の１万メートル平均タイムが最速の中大などもレース序盤で流れに乗れば、トップ争いに加わる力を持つ。

補欠登録された創価大の吉田響は２区、城西大の斎藤は５区に当日変更されることが見込まれる。中大の吉居駿恭（３年）が１区に当日変更で投入された場合、大東大の１区に登録されたエヴァンス・キプロップ（１年）とともにレースの主導権を握ることが予想される。

優勝争いと同じく、いや、それ以上にシード権（１０位以内）争いは激烈だ。前々回１１位の東京国際大、前回１１位の東海大は翌年度の予選会で敗れた。１０位と１１位は天地の差がある。

継続中としては最長の２０年連続のシード権を目指す東洋大は１区に石田洸介（４年）、２区に梅崎蓮（４年）を登録。４年生の踏ん張りが重要となる。前回１０区区間賞で今回は４区に登録された岸本遼太郎（３年）、５区登録の松井海斗（１年）がポイントとなりそうだ。

箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

出場２３校の区間登録選手と補欠選手は以下の通り。〇は主将（主将が登録から外れたチームもある）。

◇青学大（前回優勝）

１区 宇田川瞬矢（３年）

２区 黒田 然 （１年）

３区 鶴川 正也（４年）

４区 荒巻 朋熈（３年）

５区 若林 宏樹（４年）

６区 野村 昭夢（４年）

７区 白石 光星（４年）

８区 塩出 翔太（３年）

９区 平松 享祐（２年）

１０区 佐藤 愛斗（１年）

補欠 太田 蒼生（４年）

補欠 田中 悠登（４年）〇

補欠 黒田 朝日（３年）

補欠 佐藤 有一（３年）

補欠 安島 莉玖（１年）

補欠 小河原陽琉（１年）

◇駒大（前回２位）

１区 帰山 侑大（３年）

２区 篠原倖太朗（４年）〇

３区 山口 真玄（３年）

４区 桑田 駿介（１年）

５区 坂口 雄哉（１年）

６区 伊藤 蒼唯（３年）

７区 森重 清龍（３年）

８区 安原 海晴（２年）

９区 新谷 倖生（２年）

１０区 吉本 真啓（４年）

補欠 佐藤 圭汰（３年）

補欠 山川 拓馬（３年）

補欠 小山 翔也（２年）

補欠 白井 恒成（２年）

補欠 村上 響 （２年）

補欠 谷中 晴 （１年）

◇城西大（前回３位）

１区 久保出雄太（４年）

２区 ヴィクター・キムタイ（３年）

３区 柴田 侑 （２年）

４区 林 晃耀 （４年）

５区 伊藤 大晴（４年）

６区 小林 竜輝（１年）

７区 三宅 駿 （１年）

８区 小田 伊織（２年）

９区 鈴木 健真（３年）

１０区 中島 巨翔（２年）

補欠 平林 樹 （４年）〇

補欠 岩田 真之（３年）

補欠 小早川凌真（３年）

補欠 斎藤 将也（３年）

補欠 桜井 優我（３年）

補欠 山中 達貴（３年）

◇東洋大（前回４位）

１区 石田 洸介（４年）

２区 梅崎 蓮（４年）〇

３区 増田 涼太（４年）

４区 岸本遼太郎（３年）

５区 松井 海斗（１年）

６区 西村 真周（３年）

７区 浜中 尊 （２年）

８区 永吉 恭理（４年）

９区 吉田 周 （４年）

１０区 薄根 大河（２年）

補欠 小林 亮太（４年）

補欠 網本 佳悟（３年）

補欠 緒方澪那斗（３年）

補欠 内堀 勇 （１年）

補欠 宮崎 優 （１年）

補欠 迎 暖人 （１年）

◇国学院大（前回５位）

１区 後村 光星（２年）

２区 平林 清澄（４年）〇

３区 山本 歩夢（４年）

４区 岡村 享一（１年）

５区 高山 豪起（３年）

６区 嘉数 純平（３年）

７区 鶴 元太 （４年）

８区 佐藤 快成（４年）

９区 飯国 新太（１年）

１０区 吉田蔵之介（２年）

補欠 中川 雄太（４年）

補欠 青木 瑠郁（３年）

補欠 上原 琉翔（３年）

補欠 辻原 輝 （２年）

補欠 野中 恒亨（２年）

補欠 尾熊 迅斗（１年）

◇法大（前回６位）

１区 永島 悠平（４年）

２区 小泉 樹 （４年）〇

３区 矢原 倖瑛（３年）

４区 花岡 慶次（３年）

５区 高橋 一颯（４年）

６区 沢中 響生（３年）

７区 福田 大馳（１年）

８区 安沢 駿空（４年）

９区 重山 弘徳（２年）

１０区 行天 陽虹（３年）

補欠 武田 和馬（４年）

補欠 宮岡 幸大（４年）

補欠 大島 史也（３年）

補欠 清水 郁杜（３年）

補欠 野田 晶斗（２年）

補欠 湯田陽平兵（２年）

◇早大（前回７位）

１区 間瀬田純平（３年）

２区 山口 智規（３年）

３区 瀬間 元輔（１年）

４区 長屋 匡起（２年）

５区 工藤 慎作（２年）

６区 山粼 一吹（２年）

７区 藤本進次郎（３年）

８区 伊福 陽太（４年）

９区 石塚 陽士（４年）

１０区 菅野 雄太（４年）

補欠 伊藤 大志（４年）〇

補欠 草野 洸正（４年）

補欠 和田 悠都（４年）

補欠 宮岡 凜太（３年）

補欠 山口 竣平（１年）

補欠 吉倉 ナヤブ直希（１年）

◇創価大（前回８位）

１区 齊藤 大空（２年）

２区 浦川 栞伍（１年）

３区 小暮 栄輝（４年）

４区 野沢 悠真（３年）

５区 若狭凜太郎（４年）

６区 川上 翔太（２年）

７区 織橋 巧 （２年）

８区 石丸 修那（１年）

９区 吉田 凌 （４年）〇

１０区 黒木 陽向（３年）

補欠 吉田 響 （４年）

補欠 石丸 惇那（３年）

補欠 小池 莉希（２年）

補欠 スティーブン・ムチーニ（２年）

補欠 齋藤 一筋（１年）

補欠 山口 翔輝（１年）

◇帝京大（前回９位）

１区 島田 晃希（３年）

２区 山中 博生（４年）〇

３区 黒木 浩祐（４年）

４区 尾崎 仁哉（３年）

５区 楠岡 由浩（２年）

６区 藤本 雄大（３年）

７区 福田 翔 （４年）

８区 高島 大空（４年）

９区 小林 大晟（４年）

１０区 小林 咲冴（１年）

補欠 林 叶大 （４年）

補欠 柴戸 遼太（３年）

補欠 山口 翔平（３年）

補欠 鎗田 大輝（３年）

補欠 浅川 侑大（２年）

補欠 広田 陸 （２年）

◇大東大（前回１０位）

１区 エヴァンス キプロップ（１年）

２区 棟方 一楽（２年）

３区 松浦 輝仁（１年）

４区 清水 雄翔（１年）

５区 中沢 真大（１年）

６区 小田 恭平（４年）

７区 宮倉 騎士（２年）

８区 赤星 龍舞（３年）

９区 大谷 章紘（４年）

１０区 佐々木真人（４年）

補欠 西川 千青（４年）

補欠 西代 雄豪（４年）〇

補欠 入浜 輝大（３年）

補欠 庄司 瑞輝（２年）

補欠 藤原 幹大（２年）

補欠 大浜 逞真（１年）

◇立大（前回１４位）

１区 吉屋 佑晟（３年）

２区 馬場 賢人（３年）

３区 稲塚 大祐（４年）

４区 林 虎大朗（４年）

５区 山本 羅生（４年）

６区 中田 紫音（４年）

７区 山下 翔吾（１年）

８区 山口 史朗（４年）

９区 安藤 圭佑（４年）〇

１０区 中西 洸貴（４年）

補欠 小倉 史也（３年）

補欠 国安 広人（３年）

補欠 永井 駿（３年）

補欠 木島 陸（２年）

補欠 原田 颯大（２年）

補欠 鈴木 愛音（１年）

◇専大（前回不出場）

１区 新井 友裕（３年）

２区 ダンカン・マイナ（１年）

３区 和田 晴之（２年）

４区 大西 裕翔（２年）

５区 福田 達也（３年）

６区 丹 柊太郎（２年）

７区 佐藤 陸（２年）

８区 犬塚 知宏（３年）

９区 大田和一斗（４年）

１０区 長谷川 源（４年）

補欠 手塚 太一（３年）

補欠 藁科 健斗（３年）

補欠 上山 詩樹（２年）

補欠 具志堅一斗（２年）

補欠 高橋 凛琥（１年）

補欠 田口 萩太（１年）

◇山梨学院大（前回２３位）

１区 平八重充希（３年）

２区 ジェームス・ムトゥク（３年）

３区 伊東 駿（２年）

４区 高橋 楓河（１年）

５区 弓削 征慶（３年）

６区 大西 陸（４年）

７区 大杉亮太朗（１年）

８区 阿部 紘也（１年）

９区 徳田 秋斗（４年）

１０区 土器屋快都（４年）

補欠 高田 尚暉（４年）

補欠 村上 大樹（４年）〇

補欠 塚本 陸斗（３年）

補欠 田原 匠真（２年）

補欠 ブライアン・キピエゴ（２年）

補欠 和田 瑛登（２年）

◇日体大（前回１６位）

１区 平島 龍斗（３年）

２区 山崎 丞（３年）

３区 高村比呂飛（４年）

４区 田島 駿介（３年）

５区 浦上 和樹（３年）

６区 石川 龍芽（４年）

７区 吉田 黎大（２年）

８区 佐藤 大和（１年）

９区 山口 廉（４年）

１０区 二村昇太朗（３年）

補欠 植松 孝太（４年）

補欠 住原 聡太（４年）

補欠 富永 椋太（４年）

補欠 山下 大毅（４年）

補欠 分須 尊紀（４年）〇

補欠 瀬戸 雅史（２年）

◇中央学院大（前回１９位）

１区 堀田 晟礼（４年）

２区 吉田 礼志（４年）〇

３区 前原 颯斗（２年）

４区 日数谷隼人（１年）

５区 柴田 大輝（４年）

６区 小松裕大朗（３年）

７区 坂本 駿（３年）

８区 林 愛斗（２年）

９区 長部虎太郎（１年）

１０区 長友 英吾（１年）

補欠 太田 翔（４年）

補欠 工藤 巧夢（４年）

補欠 黒谷 優（３年）

補欠 近田 陽路（３年）

補欠 三角 洸太（３年）

補欠 市川 大世（２年）

◇中大（前回１３位）

１区 原田 望睦（１年）

２区 溜池 一太（３年）

３区 本間 颯（２年）

４区 白川 陽大（３年）

５区 園木 大斗（４年）

６区 浦田 優斗（４年）

７区 山平 怜生（４年）

８区 佐藤 大介（１年）

９区 吉中 祐太（３年）

１０区 並川 颯太（１年）

補欠 阿部 陽樹（４年）

補欠 吉居 駿恭（３年）

補欠 鈴木耕太郎（２年）

補欠 藤田 大智（２年）

補欠 岡田 開成（１年）

補欠 田原琥太郎（１年）

◇日大（前回１５位）

１区 安藤 風羽（４年）

２区 シャドラック・キップケメイ（２年）

３区 長沢 辰朗（１年）

４区 高田 真朋（２年）

５区 鈴木 孔士（３年）

６区 山口 月暉（３年）

７区 長谷川豊樹（２年）

８区 大橋 優（４年）

９区 小路 翔琉（３年）

１０区 岡田 祐太（４年）

補欠 大仲 竜平（３年）

補欠 菅原 広希（３年）

補欠 冨田 悠晟（３年）

補欠 中沢 星音（３年）〇

補欠 山口 彰太（２年）

補欠 山口 聡太（２年）

◇東京国際大（前回不出場）

１区 木村 海斗（４年）

２区 リチャード・エティーリ（２年）

３区 佐藤 榛紀（４年）

４区 大林 洸己（４年）

５区 楠木 悠人（４年）〇

６区 中山 拓真（３年）

７区 政 仁斗（１年）

８区 古賀 智也（１年）

９区 川内 琉生（３年）

１０区 山本 泰輝（４年）

補欠 冨永 昌輝（４年）

補欠 益田 郁也（４年）

補欠 大村 良紀（３年）

補欠 菅野裕二郎（３年）

補欠 アモス・ベット（２年）

補欠 小柴裕士郎（１年）

◇神奈川大（前回２１位）

１区 大岩 蓮（２年）

２区 宮本 陽叶（３年）

３区 中西 良介（４年）

４区 近藤 大智（２年）

５区 三原 涼雅（２年）

６区 上田 航大（１年）

７区 塩田 大空（３年）

８区 松崎 圭佑（３年）

９区 志食 隆希（３年）

１０区 石口 大地（４年）

補欠 中原 優人（４年）

補欠 酒井 健成（３年）

補欠 中野 蒼心（３年）

補欠 西坂 昂也（３年）

補欠 滝本 朗史（２年）

補欠 新妻 玲旺（２年）

◇順大（前回１７位）

１区 池間 凛斗（１年）

２区 玉目 陸（１年）

３区 海老沢憲伸（４年）

４区 堀越 翔人（４年）

５区 川原 琉人（１年）

６区 林 龍正（２年）

７区 金原 祥汰（３年）

８区 永原 颯磨（１年）

９区 石岡 大侑（３年）

１０区 大倉 靖萌（３年）

補欠 浅井 皓貴（４年）

補欠 荒牧 琢登（２年）

補欠 小林 侑世（２年）

補欠 古川 達也（２年）

補欠 吉岡 大翔（２年）

補欠 谷本昂士郎（１年）

◇関東学生連合（オープン参加）

１区 辻本 幸翼（上武大４年）

２区 森川 蒼太（流通経大４年）

３区 小山 洋生（筑波大３年）

４区 高島 侑翔（東農大４年）

５区 佐藤我駆人（駿河台大１年）

６区 横田 星那（国士舘大３年）

７区 栗原 舜（明学大４年）

８区 秋吉 拓真（東大３年）

９区 宮本 大心（芝浦工大１年）

１０区 福本 陽樹（武蔵野学院大４年）

補欠 古川 大晃（東大大学院４年）〇

補欠 片川 祐大（亜大４年）

補欠 藤原 稜太（拓大４年）

補欠 溝上 稜斗（明大４年）

補欠 東 晃成（麗沢大３年）

補欠 檜垣 蒼（東海大１年）