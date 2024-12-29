¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬Åìµþ¡¦Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡ÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ÎÃíÌÜÇÏ¥º¥Ð¥ê¡Ö3ÈÖ¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹
¡¡TCK¡ÊÅìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê23¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡4·î¤Î±©ÅÄÇÖ¤Ë¼¡¤¤¤Ç2²óÌÜ¤ÎÍè¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¥À¡¼¥È¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¥ì¡¼¥¹¤ÇºÇ¹â³ÊÉÕ¤±¤Î¹ñºÝG1¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè70²óÅìµþÂç¾ÞÅµ¡×¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤Î±©ÅÄÇÖ¤Î»þ¤Ï±«¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤òÀ¸¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥¤¥ó¥ì¡¼¥¹¤ÎÃíÌÜÇÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö3ÈÖ¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅìµþÂç¾ÞÅµ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëTCK¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÃíÌÜÇÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£