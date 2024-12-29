¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤Ë´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤â¥·¥ç¥Ã¥¯±£¤»¤ºÂ³¡¹ÄÉÅé¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¿´¤¬ÄË¤à¡×
´Ú¹ñ¤ÎÌ³°Â(¥à¥¢¥ó)¶õ¹Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤Î³êÁöÏ©°ïÃ¦»ö¸Î¤Ë´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥½¥ó¥®¥å¤Ï1·î29Æü¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¤É¤¦¤«¤³¤ì°Ê¾å¤Î¿ÍÅªÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈáÄË¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÂçµ¬ÌÏ¤Ê»´»öÈ¯À¸¡¢181¿Í¤ò¾è¤»¤¿Î¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦Ãæ¤Ë¾×ÆÍ
Æ±¤¸¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Á¥§¡¦¥Ò¤âÆ±Æü¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤Ç¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¡¢¹õ¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
²Î¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥æ¥ó¥¸¥ç¥ó¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¶»¤¬ÄË¤à»ö¸Î¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¸áÁ°9»þ5Ê¬¤´¤í¡¢Ì³°Â¥å(¥à¥¢¥ó)¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯È¯¤Î¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ7C2216ÊØ¤¬ÃåÎ¦Ãæ¤Ë³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î³°ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ï¾×ÆÍ¸å¡¢ÈøÉô¤ò½ü¤¤¤Æµ¡ÂÎ¤¬¸¶·Á¤ò¤È¤É¤á¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ³¤¨¡¢Åë¾è¼ÔÁ´°÷¤Î¤¦¤Á¾èÌ³°÷2Ì¾¤À¤±¤¬µß½õ¤µ¤ì¡¢ÌÚ±ºÃÏ°è¤ÎÉÂ±¡¤ØÊ¬»¶ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¡¢¾ÃËÉËÜÉô¤ÏÅë¾è¼Ô181¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ê179¿Í¤ÏÁ´°÷»àË´¤·¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£