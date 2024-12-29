¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë½Ð±é¡ÄÀ¥¸Í¹¯»Ë¤ÎËå¡¢35ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬¡ÖÈþ·Á¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÂçÁÝ½ü¤ä¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë(36)¡áÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô½Ð¿È¡á¤ÎËå¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¤µ¤ª¤ê(35)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤µ¤ª¤ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤¢¤È¾¯¤·¡£ÂçÁÝ½ü¤ä¤ë¤¾¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²°³°¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤µ¤·¤¿¥¹¥È¥í¡¼¤òµÛ¤¤¹þ¤à¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¡¢14Ç¯¤«¤éËÜ³Ê½÷Í¥¶È¤Ø
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤Ä¤¯¤·¡¼¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¡ª¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡Á¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ·Á¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤µ¤ª¤ê¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¡ÖÂè43²ónon-no¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ëµ±¤¡¢¡ÖSAORI¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£13Ç¯¤Ë¤Ï½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Ç¯4·î¤è¤êËÜÌ¾¤Î¡ÖÀ¥¸Í¤µ¤ª¤ê¡×¤Ø²þÌ¾¤·ËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¶È¤Ø¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£